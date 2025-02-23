Grok 3 научили общаться с пользователями голосом

Илон Маск и его компания xAI представили раннюю тестовую версию режима голосового помощника для Grok 3. Для тех кто не в курсе, это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный для социальной сети X. Голосовой режим позволяет взаимодействовать с Grok 3 посредством естественного языка. Это обещает сделать взаимодействие более интуитивным и удобным.

Вместе с тем, Маск отметил, что версия всё ещё находится на ранней стадии разработки и может содержать некоторые ошибки. Команда xAI активно работает над устранением этих проблем. В аудиорежиме пользователи могут выбирать один из двух вариантов голоса. Кроме того можно добавлять специальные инструкции для получения персонализированных ответов.

Ранее, 20 февраля, xAI объявила о бесплатном доступе к Grok 3 для всех пользователей. Хотя количество запросов в день ограничено. Раньше эта функция была доступна только подписчикам X Premium+ или Supergrok. Пользователи с подпиской по-прежнему будут иметь некоторые преимущества, такие как более быстрый доступ и режим голосового помощника.

Однако теперь возникает вопрос. Сможет ли голосовая функция Grok 3 успешно конкурировать с другими решениями на рынке, такими как ChatGPT, Apple Siri и Google Assistant? Насколько полезным и удобным окажется её повседневное использование?