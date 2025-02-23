Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Интернет и ПО » Grok 3 научили общаться с пользователями голосом
Интернет и ПО

Grok 3 научили общаться с пользователями голосом

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.02.2025
5 Просмотров 0
Grok 3 научили общаться с пользователями голосом

Илон Маск и его компания xAI представили раннюю тестовую версию режима голосового помощника для Grok 3. Для тех кто не в курсе, это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный для социальной сети X. Голосовой режим позволяет взаимодействовать с Grok 3 посредством естественного языка. Это обещает сделать взаимодействие более интуитивным и удобным.

Вместе с тем, Маск отметил, что версия всё ещё находится на ранней стадии разработки и может содержать некоторые ошибки. Команда xAI активно работает над устранением этих проблем. В аудиорежиме пользователи могут выбирать один из двух вариантов голоса. Кроме того можно добавлять специальные инструкции для получения персонализированных ответов.

Ранее, 20 февраля, xAI объявила о бесплатном доступе к Grok 3 для всех пользователей. Хотя количество запросов в день ограничено. Раньше эта функция была доступна только подписчикам X Premium+ или Supergrok. Пользователи с подпиской по-прежнему будут иметь некоторые преимущества, такие как более быстрый доступ и режим голосового помощника.

Однако теперь возникает вопрос. Сможет ли голосовая функция Grok 3 успешно конкурировать с другими решениями на рынке, такими как ChatGPT, Apple Siri и Google Assistant? Насколько полезным и удобным окажется её повседневное использование?

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.