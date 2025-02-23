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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Pixel 9a попал в кадр на видео, которое с ним никак не связано

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.02.2025
4 Просмотра 0
Pixel 9a попал в кадр на видео, которое с ним никак не связано

Pixel 9a засветился в видео на YouTube, хотя и не был главным героем. Видео было посвящено Samsung Galaxy S25 Edge, а Pixel 9a просто попал в кадр на несколько секунд. Изначально ролик был опубликован ютубером Алексисом Гарзой, известным как @technologiaconalexis, но потом его удалили. Как это часто бывает в интернете, ничего не исчезает бесследно.

Бдительные фанаты успели сделать скриншоты с YouTube до удаления видео. Качество освещения и разрешение не идеальны, но всё равно можно разглядеть будущий телефон. Вырез для вспышки кажется больше, чем ожидалось, а сама камера по сравнению с ним выглядит маленькой.

Pixel 9a попал в кадр

В целом, внешний вид телефона практически идентичен более ранним рендерам и утечкам от различных источников. Он также совпадает с крупной утечкой от WinFuture, которую мы видели несколько дней назад. Как и со всеми утечками, до официального выхода телефона ничего нельзя утверждать наверняка, но было бы удивительно, если бы дизайн оказался другим.

Ожидается, что Google Pixel 9a будет оснащен чипом Google Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами хранилища: 128 ГБ или 256 ГБ. Также ожидается аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой беспроводной и проводной зарядки. Хотя Pixel 9a будет обладать менее мощным оборудованием по сравнению с флагманской линейкой Pixel 9, он и будет стоить значительно дешевле.

Видео Гарзы на YouTube не раскрыло никаких новых деталей о телефоне, но обстоятельства утечки довольно забавны, учитывая, что это не первый случай, когда Pixel «засветился» в неожиданном месте. В 2018 году Pixel 3 XL забыли на заднем сиденье такси, а через неделю его снова заметили в метро. Это всего лишь еще один пример из долгой истории странных и случайных появлений этих телефонов.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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