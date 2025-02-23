Pixel 9a попал в кадр на видео, которое с ним никак не связано

Pixel 9a засветился в видео на YouTube, хотя и не был главным героем. Видео было посвящено Samsung Galaxy S25 Edge, а Pixel 9a просто попал в кадр на несколько секунд. Изначально ролик был опубликован ютубером Алексисом Гарзой, известным как @technologiaconalexis, но потом его удалили. Как это часто бывает в интернете, ничего не исчезает бесследно.

Бдительные фанаты успели сделать скриншоты с YouTube до удаления видео. Качество освещения и разрешение не идеальны, но всё равно можно разглядеть будущий телефон. Вырез для вспышки кажется больше, чем ожидалось, а сама камера по сравнению с ним выглядит маленькой.

В целом, внешний вид телефона практически идентичен более ранним рендерам и утечкам от различных источников. Он также совпадает с крупной утечкой от WinFuture, которую мы видели несколько дней назад. Как и со всеми утечками, до официального выхода телефона ничего нельзя утверждать наверняка, но было бы удивительно, если бы дизайн оказался другим.

Ожидается, что Google Pixel 9a будет оснащен чипом Google Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и двумя вариантами хранилища: 128 ГБ или 256 ГБ. Также ожидается аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой беспроводной и проводной зарядки. Хотя Pixel 9a будет обладать менее мощным оборудованием по сравнению с флагманской линейкой Pixel 9, он и будет стоить значительно дешевле.

Видео Гарзы на YouTube не раскрыло никаких новых деталей о телефоне, но обстоятельства утечки довольно забавны, учитывая, что это не первый случай, когда Pixel «засветился» в неожиданном месте. В 2018 году Pixel 3 XL забыли на заднем сиденье такси, а через неделю его снова заметили в метро. Это всего лишь еще один пример из долгой истории странных и случайных появлений этих телефонов.