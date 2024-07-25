Xiaomi объявила стоимость ремонта MIX Fold 4 и MIX Flip

Компания Xiaomi представила ориентировочный прайс-лист на услуги ремонта и комплектующие для своих новейших складных смартфонов MIX Fold 4 и MIX Flip, которые были анонсированы 19 июля. Стоимость самих устройств начинается от 8999 и 5999 юаней соответственно.

Xiaomi MIX Fold 4 (обычная версия 12 ГБ + 256 ГБ)

Название запасной части Ориентировочная цена материалов, на которые не распространяется гарантия (юани) Ориентировочная цена работы вне гарантии (юани) Задняя камера (сверхширокоугольная) 30 40 Внешний экран 750 40 Передняя камера 45 40 Внутренний экран 3590 40 Динамик 40 40 Кабель для передачи данных 29 0 Материнская плата 2580 40 Зарядное устройство 100 0 Задняя камера (широкоугольная) 200 40 Задняя камера (плавающий телеобъектив) 120 40 Задняя камера (зум-телеобъектив) 270 40 Батарея 1 199 40 Батарея 2 89 40 Крышка аккумулятора 230 40

Важно отметить, что стоимость замены материнской платы варьируется в зависимости от объёма памяти устройства. Так, для Xiaomi MIX Fold 4 цена материнской платы с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 2580 юаней, для варианта с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 2750 юаней, а для модели с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — 2880 юаней, при этом стоимость версии Dragon тоже равна 2880 юаней. Стоимость задней крышки аккумуляторного отсека для фибергласовой версии установлена в размере 400 юаней.

Xiaomi MIX Flip（12GB+256GB)

Название запасной части Ориентировочная цена материалов, на которые не распространяется гарантия (юани) Ориентировочная цена работы вне гарантии (юани) Внешний экран 500 40 Передняя камера 60 40 Внутренний экран 1730 г. 40 Задняя камера (дополнительная камера) 150 40 Задняя камера (основная камера) 220 40 Динамик 20 40 Кабель для передачи данных 29 0 Материнская плата 2370 40 Зарядное устройство 100 0 Батарея 1 119 40 Батарея 2 59 40 Крышка аккумулятора 120 40

Для устройства Xiaomi MIX Flip цены на материнскую плату с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти равна 2370 юаней, с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 2490 юаней, а с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — 2740 юаней. Задняя крышка аккумуляторного отсека для версии Fengyu с фибергласом оценена в 150 юаней.

Источник — ithome.com