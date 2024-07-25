Xiaomi объявила стоимость ремонта MIX Fold 4 и MIX Flip

Компания Xiaomi представила ориентировочный прайс-лист на услуги ремонта и комплектующие для своих новейших складных смартфонов MIX Fold 4 и MIX Flip, которые были анонсированы 19 июля. Стоимость самих устройств начинается от 8999 и 5999 юаней соответственно.
Xiaomi MIX Fold 4 (обычная версия 12 ГБ + 256 ГБ)
|Название запасной части
|Ориентировочная цена материалов, на которые не распространяется гарантия (юани)
|Ориентировочная цена работы вне гарантии (юани)
|Задняя камера (сверхширокоугольная)
|30
|40
|Внешний экран
|750
|40
|Передняя камера
|45
|40
|Внутренний экран
|3590
|40
|Динамик
|40
|40
|Кабель для передачи данных
|29
|0
|Материнская плата
|2580
|40
|Зарядное устройство
|100
|0
|Задняя камера (широкоугольная)
|200
|40
|Задняя камера (плавающий телеобъектив)
|120
|40
|Задняя камера (зум-телеобъектив)
|270
|40
|Батарея 1
|199
|40
|Батарея 2
|89
|40
|Крышка аккумулятора
|230
|40
Важно отметить, что стоимость замены материнской платы варьируется в зависимости от объёма памяти устройства. Так, для Xiaomi MIX Fold 4 цена материнской платы с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 2580 юаней, для варианта с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 2750 юаней, а для модели с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — 2880 юаней, при этом стоимость версии Dragon тоже равна 2880 юаней. Стоимость задней крышки аккумуляторного отсека для фибергласовой версии установлена в размере 400 юаней.
Xiaomi MIX Flip（12GB+256GB)
|Название запасной части
|Ориентировочная цена материалов, на которые не распространяется гарантия (юани)
|Ориентировочная цена работы вне гарантии (юани)
|Внешний экран
|500
|40
|Передняя камера
|60
|40
|Внутренний экран
|1730 г.
|40
|Задняя камера (дополнительная камера)
|150
|40
|Задняя камера (основная камера)
|220
|40
|Динамик
|20
|40
|Кабель для передачи данных
|29
|0
|Материнская плата
|2370
|40
|Зарядное устройство
|100
|0
|Батарея 1
|119
|40
|Батарея 2
|59
|40
|Крышка аккумулятора
|120
|40
Для устройства Xiaomi MIX Flip цены на материнскую плату с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти равна 2370 юаней, с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 2490 юаней, а с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — 2740 юаней. Задняя крышка аккумуляторного отсека для версии Fengyu с фибергласом оценена в 150 юаней.
Источник — ithome.com