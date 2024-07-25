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Xiaomi объявила стоимость ремонта MIX Fold 4 и MIX Flip

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.07.2024
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Xiaomi объявила стоимость ремонта MIX Fold 4 и MIX Flip

Компания Xiaomi представила ориентировочный прайс-лист на услуги ремонта и комплектующие для своих новейших складных смартфонов MIX Fold 4 и MIX Flip, которые были анонсированы 19 июля. Стоимость самих устройств начинается от 8999 и 5999 юаней соответственно.

Xiaomi MIX Fold 4 (обычная версия 12 ГБ + 256 ГБ)

Название запасной частиОриентировочная цена материалов, на которые не распространяется гарантия (юани)Ориентировочная цена работы вне гарантии (юани)
Задняя камера (сверхширокоугольная)3040
Внешний экран75040
Передняя камера4540
Внутренний экран359040
Динамик4040
Кабель для передачи данных290
Материнская плата258040
Зарядное устройство1000
Задняя камера (широкоугольная)20040
Задняя камера (плавающий телеобъектив)12040
Задняя камера (зум-телеобъектив)27040
Батарея 119940
Батарея 28940
Крышка аккумулятора23040

Важно отметить, что стоимость замены материнской платы варьируется в зависимости от объёма памяти устройства. Так, для Xiaomi MIX Fold 4 цена материнской платы с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 2580 юаней, для варианта с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 2750 юаней, а для модели с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — 2880 юаней, при этом стоимость версии Dragon тоже равна 2880 юаней. Стоимость задней крышки аккумуляторного отсека для фибергласовой версии установлена в размере 400 юаней.

Xiaomi MIX Flip（12GB+256GB)

Название запасной частиОриентировочная цена материалов, на которые не распространяется гарантия (юани)Ориентировочная цена работы вне гарантии (юани)
Внешний экран50040
Передняя камера6040
Внутренний экран1730 г.40
Задняя камера (дополнительная камера)15040
Задняя камера (основная камера)22040
Динамик2040
Кабель для передачи данных290
Материнская плата237040
Зарядное устройство1000
Батарея 111940
Батарея 25940
Крышка аккумулятора12040

Для устройства Xiaomi MIX Flip цены на материнскую плату с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти равна 2370 юаней, с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 2490 юаней, а с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — 2740 юаней. Задняя крышка аккумуляторного отсека для версии Fengyu с фибергласом оценена в 150 юаней.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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