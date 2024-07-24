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POCO Deadpool Edition — новый смартфон для фанатов Marvel

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.07.2024
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POCO Deadpool Edition - новый смартфон для фанатов Marvel

Ожидание нового блокбастера «Дэдпул и Росомаха» вызывает бурный резонанс среди фанатов комиксов, и даже мир технологий не остался в стороне от всеобщего ажиотажа. В честь грядущего выхода фильма, технологический гигант POCO вступил в коллаборацию с Marvel, выпустив эксклюзивный смартфон POCO X Deadpool X Wolverine Edition.

В Интернете появилась информация, дающая представление о дизайне лимитированной серии телефона. Из полученных данных становится ясно, что смартфон будет оформлен в характерном для Deadpool красном цвете с элементами дизайна, вдохновленными образами Deadpool и Wolverine, которые будут органично вписаны в заднюю панель устройства. Специальное издание смартфона представят 26 июля в Индии, а продажи стартуют в начале августа.

По аналогии с предыдущими специальными выпусками от Redmi, есть все основания полагать, что POCO Deadpool Edition также появится на рынке в ограниченном количестве и будет упакован в уникальную фирменную коробку.

Детали о характеристиках пока держатся в секрете, однако на основе дизайна камеры можно предположить, что устройство может оказаться моделью POCO F6. Если предположения верны, то будущим владельцам обещаются такие характеристики, как 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

На изображении также видна двойная камера с основным сенсором на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 8 МП, декорированная логотипом Дэдпула возле вспышки, что станет приятным акцентом для поклонников. Кроме того, сообщается, что смартфон оснащён ёмкой батареей на 5000 мАч и поддерживает функцию сверхбыстрой зарядки на 90 Вт, что обеспечит длительное время работы устройства.

Источник — smartprix.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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