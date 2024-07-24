POCO Deadpool Edition — новый смартфон для фанатов Marvel

Ожидание нового блокбастера «Дэдпул и Росомаха» вызывает бурный резонанс среди фанатов комиксов, и даже мир технологий не остался в стороне от всеобщего ажиотажа. В честь грядущего выхода фильма, технологический гигант POCO вступил в коллаборацию с Marvel, выпустив эксклюзивный смартфон POCO X Deadpool X Wolverine Edition.

В Интернете появилась информация, дающая представление о дизайне лимитированной серии телефона. Из полученных данных становится ясно, что смартфон будет оформлен в характерном для Deadpool красном цвете с элементами дизайна, вдохновленными образами Deadpool и Wolverine, которые будут органично вписаны в заднюю панель устройства. Специальное издание смартфона представят 26 июля в Индии, а продажи стартуют в начале августа.

По аналогии с предыдущими специальными выпусками от Redmi, есть все основания полагать, что POCO Deadpool Edition также появится на рынке в ограниченном количестве и будет упакован в уникальную фирменную коробку.

Детали о характеристиках пока держатся в секрете, однако на основе дизайна камеры можно предположить, что устройство может оказаться моделью POCO F6. Если предположения верны, то будущим владельцам обещаются такие характеристики, как 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления в 120 Гц, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

На изображении также видна двойная камера с основным сенсором на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 8 МП, декорированная логотипом Дэдпула возле вспышки, что станет приятным акцентом для поклонников. Кроме того, сообщается, что смартфон оснащён ёмкой батареей на 5000 мАч и поддерживает функцию сверхбыстрой зарядки на 90 Вт, что обеспечит длительное время работы устройства.

Источник — smartprix.com