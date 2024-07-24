Телевизоры Samsung Micro LED постепенно выходят на массовый рынок

Samsung в настоящее время занимает уникальное положение на рынке, будучи единственным производителем, предлагающим потребителям телевизоры с панелями Micro LED. Эта технология представляет собой развитие OLED и является пиком современных технологий дисплеев. Несмотря на свои превосходные характеристики, телевизоры Micro LED пока что занимают нишу на рынке высокой стоимости и относительно низкого уровня внимания среди потребителей из-за ограниченных размеров.

Однако Samsung активно стремится решить эту проблему, увеличивая доступность своих телевизоров Micro LED для более широкой аудитории, особенно на своем внутреннем рынке в Южной Корее.

Ранее возможность оценить преимущества телевизоров Micro LED была ограничена крупными городскими центрами, такими как магазины Samsung Store Cheongdam и Daechi, торговые комплексы Shinsegae в районе Ганнам, главный филиал универмага Lotte, а также торговые центры Hyundai Pangyo/Trade Center и Hyundai Seoul.

Теперь компания предприняла шаги для расширения точек демонстрации телевизоров Micro LED, включая такие места, как Shinsegae Department Store в Тэгу, Busan Centum Branch и главный филиал Lotte Department Store в Бусане. Это позволит потребителям за пределами крупных городов лично ознакомиться с передовой технологией Micro LED.

В настоящее время в ассортименте Samsung представлены четыре размера телевизоров Micro LED: 76, 89, 101 и 114 дюймов. Цены на эти инновационные устройства составляют 109,999 долларов за 89-дюймовую модель, 129,999 долларов за 101-дюймовую и 149,999 долларов за 114-дюймовую версию, что подчеркивает их эксклюзивность и передовые технические характеристики.

Источник — sammobile.com