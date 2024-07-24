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Телевизоры Samsung Micro LED постепенно выходят на массовый рынок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.07.2024
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Телевизоры Samsung Micro LED постепенно выходят на массовый рынок

Samsung в настоящее время занимает уникальное положение на рынке, будучи единственным производителем, предлагающим потребителям телевизоры с панелями Micro LED. Эта технология представляет собой развитие OLED и является пиком современных технологий дисплеев. Несмотря на свои превосходные характеристики, телевизоры Micro LED пока что занимают нишу на рынке высокой стоимости и относительно низкого уровня внимания среди потребителей из-за ограниченных размеров.

Однако Samsung активно стремится решить эту проблему, увеличивая доступность своих телевизоров Micro LED для более широкой аудитории, особенно на своем внутреннем рынке в Южной Корее.

Ранее возможность оценить преимущества телевизоров Micro LED была ограничена крупными городскими центрами, такими как магазины Samsung Store Cheongdam и Daechi, торговые комплексы Shinsegae в районе Ганнам, главный филиал универмага Lotte, а также торговые центры Hyundai Pangyo/Trade Center и Hyundai Seoul.

Теперь компания предприняла шаги для расширения точек демонстрации телевизоров Micro LED, включая такие места, как Shinsegae Department Store в Тэгу, Busan Centum Branch и главный филиал Lotte Department Store в Бусане. Это позволит потребителям за пределами крупных городов лично ознакомиться с передовой технологией Micro LED.

В настоящее время в ассортименте Samsung представлены четыре размера телевизоров Micro LED: 76, 89, 101 и 114 дюймов. Цены на эти инновационные устройства составляют 109,999 долларов за 89-дюймовую модель, 129,999 долларов за 101-дюймовую и 149,999 долларов за 114-дюймовую версию, что подчеркивает их эксклюзивность и передовые технические характеристики.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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