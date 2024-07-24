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Samsung будет поставлять датчики камер для iPhone 18

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.07.2024
419 Просмотров 0
Samsung будет поставлять датчики камер для iPhone 18

Известный аналитик компании Apple, Минг-Чи Куо, раскрыл информацию о том, что в 2026 году iPhone 18 может быть оснащен новейшим сверхширокоугольным CMOS-датчиком изображения (CIS) размером 1/2,6 дюйма с разрешением 48 мегапикселей. По его словам, этот датчик будет разработан компанией Samsung, что может прекратить длительное доминирование Sony в качестве основного поставщика CIS для Apple.

Данные сведения были опубликованы Куо на платформе X (бывший Twitter), где также упомянуто, что Samsung сформировала специализированную группу для разработки и поставки камерных компонентов непосредственно для Apple.

сообщение Куо на платформе X

Долгое время Apple предпочитала использовать CIS, произведенные Sony, для своих iPhone. Но недавние изменения указывают на стратегический сдвиг в партнерских отношениях с японским производителем, вызванный опасениями по поводу надежности и желанием Apple внедрять новейшие технологические решения в свою камерную систему.

В случае успешного выполнения производственных планов на 2026 год, Apple может начать использование датчиков изображения, произведенных Samsung, в камерных системах iPhone 18, что обещает значительные улучшения в качестве фото- и видеоконтента для пользователей.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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