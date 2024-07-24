Samsung будет поставлять датчики камер для iPhone 18

Известный аналитик компании Apple, Минг-Чи Куо, раскрыл информацию о том, что в 2026 году iPhone 18 может быть оснащен новейшим сверхширокоугольным CMOS-датчиком изображения (CIS) размером 1/2,6 дюйма с разрешением 48 мегапикселей. По его словам, этот датчик будет разработан компанией Samsung, что может прекратить длительное доминирование Sony в качестве основного поставщика CIS для Apple.

Данные сведения были опубликованы Куо на платформе X (бывший Twitter), где также упомянуто, что Samsung сформировала специализированную группу для разработки и поставки камерных компонентов непосредственно для Apple.

Долгое время Apple предпочитала использовать CIS, произведенные Sony, для своих iPhone. Но недавние изменения указывают на стратегический сдвиг в партнерских отношениях с японским производителем, вызванный опасениями по поводу надежности и желанием Apple внедрять новейшие технологические решения в свою камерную систему.

В случае успешного выполнения производственных планов на 2026 год, Apple может начать использование датчиков изображения, произведенных Samsung, в камерных системах iPhone 18, что обещает значительные улучшения в качестве фото- и видеоконтента для пользователей.

Источник — x.com