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Snapdragon 8 Elite 2 станет мощнее на 25%

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.11.2024
4 Просмотра 0
Snapdragon 8 Elite 2 станет мощнее на 25

Слухи о Snapdragon 8 Elite 2 уже начинают появляться в сети. И это с учетом того, что флагманский Snapdragon 8 Elite дебютировал совсем недавно. Производительность Snapdragon 8 Elite впечатляет благодаря новым ядрам Oryon. Однако, похоже, что Qualcomm хочет достичь ещё большего со следующей версией своего чипа.

Инсайдер Jukanlosreve, ссылаясь на корейские источники, предсказывает, что Snapdragon 8 Elite 2 и будущий Dimensity 9500 от MediaTek наберут около 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6. Для сравнения, нынешний Snapdragon 8 Elite показывает около 3200 баллов. Это означает потенциальный прирост производительности на 25%. Что очень впечатляет, особенно учитывая и без того высокую производительность 8 Elite.

Однако, увеличение производительности может повлечь за собой проблемы с нагревом. Snapdragon 8 Elite, несмотря на свою скорость, известен склонностью к перегреву из-за высокой тактовой частоты в 4,32 ГГц. Ключевой вопрос для 8 Elite 2 — как Qualcomm сможет управлять температурой при таком значительном приросте производительности?

Ранее предполагалось, что Snapdragon 8 Elite 2 будут производить как TSMC, так и Samsung, но Jukanlosreve утверждает, что TSMC станет единственным производителем. Техпроцесс N3P от TSMC обещает лучшую производительность и энергоэффективность, чем N3, используемый в 8 Elite. Поможет ли это снизить проблемы с перегревом — пока неясно.

Пока это всего лишь слухи, и текущее поколение чипов ещё довольно новое на рынке. Поэтому стоит подождать более точной информации. Мы будем следить за новостями и держать вас в курсе.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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