Snapdragon 8 Elite 2 станет мощнее на 25%

Слухи о Snapdragon 8 Elite 2 уже начинают появляться в сети. И это с учетом того, что флагманский Snapdragon 8 Elite дебютировал совсем недавно. Производительность Snapdragon 8 Elite впечатляет благодаря новым ядрам Oryon. Однако, похоже, что Qualcomm хочет достичь ещё большего со следующей версией своего чипа.

Инсайдер Jukanlosreve, ссылаясь на корейские источники, предсказывает, что Snapdragon 8 Elite 2 и будущий Dimensity 9500 от MediaTek наберут около 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6. Для сравнения, нынешний Snapdragon 8 Elite показывает около 3200 баллов. Это означает потенциальный прирост производительности на 25%. Что очень впечатляет, особенно учитывая и без того высокую производительность 8 Elite.

Однако, увеличение производительности может повлечь за собой проблемы с нагревом. Snapdragon 8 Elite, несмотря на свою скорость, известен склонностью к перегреву из-за высокой тактовой частоты в 4,32 ГГц. Ключевой вопрос для 8 Elite 2 — как Qualcomm сможет управлять температурой при таком значительном приросте производительности?

Ранее предполагалось, что Snapdragon 8 Elite 2 будут производить как TSMC, так и Samsung, но Jukanlosreve утверждает, что TSMC станет единственным производителем. Техпроцесс N3P от TSMC обещает лучшую производительность и энергоэффективность, чем N3, используемый в 8 Elite. Поможет ли это снизить проблемы с перегревом — пока неясно.

Пока это всего лишь слухи, и текущее поколение чипов ещё довольно новое на рынке. Поэтому стоит подождать более точной информации. Мы будем следить за новостями и держать вас в курсе.