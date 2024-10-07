Xiaomi Mix Flip — первая раскладушка бренда, вышла на мировой рынок

Xiaomi представила свой первый складной смартфон-раскладушку Mix Flip, который уже доступен на глобальном рынке после успешного запуска в Китае двумя месяцами ранее. Устройство обладает мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и внушительным объёмом встроенной памяти в 512 ГБ. Двойная камера с разрешением 50 мегапикселей, созданная совместно с Leica, располагается на внешней стороне и обещает высококачественные снимки.

Xiaomi Mix Flip вышел на мировом рынке с двумя 50-мегапиксельными камерами Leica и мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон оснащен 4,01-дюймовым внешним AMOLED-экраном и 6,86-дюймовым внутренним экраном с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц, поддерживающими Dolby Vision и HDR10+. Xiaomi Mix Flip питается от аккумулятора емкостью 4780 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 67 Вт, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.

Ценник на Xiaomi Mix Flip в Европе установлен на уровне 1300 евро (около 121 500 рублей) за модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Варианты цветового исполнения включают черный и фиолетовый, в то время как эксклюзивный белый цвет останется доступным только в Китае. В Китае же цена составляет 6499 юаней (примерно 77 600 рублей) за ту же конфигурацию.

Смартфон поддерживает две SIM-карты (dualnano) и работает на базе Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS. Гаджет оснащён восьмиядерным процессором от Qualcomm и 12 ГБ оперативной памяти LPPDDR5X, при этом глобальная версия не получит вариант с 16 ГБ памяти.

Xiaomi Mix Flip предлагает два качественных AMOLED-экрана с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также обширные возможности подключения, включая 5G и Wi-Fi 6E.

На задней панели устройства находится 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Light Fusion 800 и 50-мегапиксельная телефотокамера с датчиком OmniVision OV60A40, предлагающая до 2-кратного оптического зума. Обе камеры используют оптику Leica Vario-Summilux. Для селфи предназначена 32-мегапиксельная фронтальная камера с датчиком OmniVision OV32B.

В глобальной версии Xiaomi Mix Flip пользователи получают 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Среди опций связи есть поддержка сетей 5G и 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, а также множество спутниковых навигационных систем, включая GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS и NavIC, дополнительно NFC и порт USB Type-C для удобства подключения и быстрой передачи данных.

Xiaomi Mix Flip сочетает в себе передовые технологии связи и простоту использования благодаря биометрическим системам аутентификации и широкому выбору портов.

Аккумуляторная батарея емкостью 4780 мАч гарантирует длительную работу устройства, а поддержка быстрой зарядки на 67 Вт позволяет восстановить заряд за короткое время. Для удобства пользователей, Xiaomi интегрировала в Mix Flip боковой сканер отпечатков пальцев, который обеспечивает быструю и безопасную аутентификацию.

Размеры смартфона в разложенном состоянии составляют 167,5 х 74,0 х 27,8 мм, а в сложенном — 85,5 х 74,0 х 15,99 мм. Вес аппарата — всего 192 грамма, что делает его удобным для ежедневного использования и переноски в кармане или сумке.

Источник — passionategeekz.com