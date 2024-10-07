Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Xiaomi Mix Flip — первая раскладушка бренда, вышла на мировой рынок
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Xiaomi Mix Flip — первая раскладушка бренда, вышла на мировой рынок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.10.2024
5 Просмотров 0
Xiaomi Mix Flip - первая раскладушка бренда, вышла на мировой рынок

Xiaomi представила свой первый складной смартфон-раскладушку Mix Flip, который уже доступен на глобальном рынке после успешного запуска в Китае двумя месяцами ранее. Устройство обладает мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и внушительным объёмом встроенной памяти в 512 ГБ. Двойная камера с разрешением 50 мегапикселей, созданная совместно с Leica, располагается на внешней стороне и обещает высококачественные снимки.

Xiaomi Mix Flip вышел на мировом рынке с двумя 50-мегапиксельными камерами Leica и мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон оснащен 4,01-дюймовым внешним AMOLED-экраном и 6,86-дюймовым внутренним экраном с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц, поддерживающими Dolby Vision и HDR10+. Xiaomi Mix Flip питается от аккумулятора емкостью 4780 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 67 Вт, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.

Xiaomi Mix Flip на черном фоне

Ценник на Xiaomi Mix Flip в Европе установлен на уровне 1300 евро (около 121 500 рублей) за модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Варианты цветового исполнения включают черный и фиолетовый, в то время как эксклюзивный белый цвет останется доступным только в Китае. В Китае же цена составляет 6499 юаней (примерно 77 600 рублей) за ту же конфигурацию.

Смартфон поддерживает две SIM-карты (dualnano) и работает на базе Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS. Гаджет оснащён восьмиядерным процессором от Qualcomm и 12 ГБ оперативной памяти LPPDDR5X, при этом глобальная версия не получит вариант с 16 ГБ памяти.

Xiaomi Mix Flip предлагает два качественных AMOLED-экрана с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также обширные возможности подключения, включая 5G и Wi-Fi 6E.

На задней панели устройства находится 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Light Fusion 800 и 50-мегапиксельная телефотокамера с датчиком OmniVision OV60A40, предлагающая до 2-кратного оптического зума. Обе камеры используют оптику Leica Vario-Summilux. Для селфи предназначена 32-мегапиксельная фронтальная камера с датчиком OmniVision OV32B.

В глобальной версии Xiaomi Mix Flip пользователи получают 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Среди опций связи есть поддержка сетей 5G и 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, а также множество спутниковых навигационных систем, включая GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS и NavIC, дополнительно NFC и порт USB Type-C для удобства подключения и быстрой передачи данных.

Xiaomi Mix Flip сочетает в себе передовые технологии связи и простоту использования благодаря биометрическим системам аутентификации и широкому выбору портов.

Аккумуляторная батарея емкостью 4780 мАч гарантирует длительную работу устройства, а поддержка быстрой зарядки на 67 Вт позволяет восстановить заряд за короткое время. Для удобства пользователей, Xiaomi интегрировала в Mix Flip боковой сканер отпечатков пальцев, который обеспечивает быструю и безопасную аутентификацию.

Xiaomi Mix Flip батарея

Размеры смартфона в разложенном состоянии составляют 167,5 х 74,0 х 27,8 мм, а в сложенном — 85,5 х 74,0 х 15,99 мм. Вес аппарата — всего 192 грамма, что делает его удобным для ежедневного использования и переноски в кармане или сумке.

Источник — passionategeekz.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.