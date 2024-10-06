Lava Agni 3: новый смартфон среднего класса с двойным экраном и тройной камерой

Индийская компания Lava анонсировала свой последний смартфон среднего класса — Lava Agni 3. Этот телефон оснащён большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим плавное и яркое изображение. На задней панели расположился дополнительный 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран, предоставляющий быстрый доступ к некоторым функциям смартфона.

Lava Agni 3 сочетает в себе передовые функции и доступную цену, революционизируя сегмент среднего класса.

В плане фотосъёмки устройство оборудовано тройной задней камерой, включающей 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 8-мегапиксельную телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом и электронной стабилизацией (EIS). Фронтальная камера представлена 16-мегапиксельным сенсором для чётких селфи.

Lava Agni 3 работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7300X в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Смартфон поставляется с операционной системой Android 14 и обещает получить три ежегодных обновления ОС и четыре года обновлений безопасности. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт, которая позволяет зарядить устройство до 50% всего за 19 минут.

Цена и доступность Lava Agni 3

Цена Lava Agni 3 в Индии начинается от 20 999 рупий за базовую модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти без зарядного устройства. Та же конфигурация с включённым зарядным устройством стоит 22 999 рупий. Вариант с 256 ГБ памяти и зарядным устройством доступен по цене 24 999 рупий. Продажи начинаются 9 октября смартфон будет доступен в цветах Heather Glass и Pristine Glass.

Характеристики и особенности Lava Agni 3

Lava Agni 3 поддерживает работу с двумя SIM-картами (Nano+Nano) и оснащён 6,78-дюймовым 1,5K (1200×2652 пикселей) AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Задний 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран позволяет принимать звонки, быстро отвечать на сообщения, делать селфи с помощью основных камер, управлять музыкой и устанавливать таймеры или будильники.

Устройство функционирует на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 7300X в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. По данным компании, возможно добавление до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти за счёт неиспользуемого хранилища. Специальная кнопка «Действие» позволяет переключаться между режимами звонка, включать фонарик или использовать ее в качестве кнопки спуска затвора камеры.

С мощным процессором, уникальным задним сенсорным экраном и тройной камерой, Lava Agni 3 устанавливает новые стандарты в своём классе.

Смартфон предлагает до 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1 без возможности расширения с помощью карт памяти. Для аудио предусмотрены два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Среди вариантов подключения: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NavIC и порт USB Type-C. Набор датчиков включает акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчик освещённости и датчик приближения.

За безопасность отвечает встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства составляют 163,7 x 75,5 x 8,8 мм, а вес — 212 г.

Источник — lavamobiles.com