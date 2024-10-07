Vivo X200, X200 Pro Mini и X200 Pro: характеристики и дата выхода

Сегодня стало официально известно о предстоящем выходе новой серии флагманских смартфонов Vivo X200 от вице-президента и генерального менеджера компании Vivo — Цзя Цзиндуна. Ожидаемая дата презентации — 14 октября в Китае. В дополнение к официальным данным, Цзиндун раскрыл дизайн трех моделей: Vivo X200, X200 Pro Mini и X200 Pro, а также продемонстрировал возможности их камер.

Серия Vivo X200 обещает стать достойным продолжением линейки X100, установившей стандарты высококачественных смартфонов.

По словам Цзиндуна, новинка наследует лучшие черты предшественника и готова открыть новую страницу в истории смартфонов с искусственным интеллектом. Серия X100, находившееся в ценовом сегменте от 570 до 855 долларов, приобрела мировую известность и помогла Vivo укрепиться на китайском рынке в течение последнего времени.

Vivo X200

В области фотографии, Vivo X200 выделяется благодаря супертелеобъективу Zeiss 200MP APO, который обеспечивает превосходное качество портретных снимков с фокусным расстоянием 135 мм и предлагает режим «телефото макро» для создания красивых композиций. Помимо этого, серия предлагает инновационный «пейзажный режим», специально разработанный для захвата пейзажей.

Vivo X200 Pro Mini

Улучшения в области видеосъёмки включают замедленную съёмку в 4K качестве со скоростью 120 кадров в секунду, 10-битный лог и портретное видео 4K. Это стало возможным благодаря использованию фирменного чипа обработки изображений Vivo V3+ и эксклюзивного датчика Sony LYT-818. Такие инновации призваны предоставить пользователю высококлассный опыт фото- и видеосъёмки.

Процессор Dimensity 9400, установленный в серии X200, показал себя как мощное решение, преодолевшее отметку в 3 миллиона баллов в тестах AnTuTu.

Этот процессор, разработанный совместно с Vivo, отлично справляется с задачами, связанными с искусственным интеллектом, включая голосовое взаимодействие в реальном времени и интеллектуальные фильтры изображений. Кроме того, Vivo внедрила технологию беспроводной связи на уровне километров, работающую на основе расширенного спектра LoRa для обеспечения связи на большие расстояния без необходимости сетевого покрытия.

Энергоэффективность устройства также значительно усилилась за счёт использования новейшей технологии быстрой зарядки FlashCharge, которая позволяет зарядить аккумулятор до 60% всего за 15 минут. Это стало возможным благодаря усовершенствованной архитектуре батареи и оптимизации энергопотребления на программном уровне. Таким образом, Vivo X200 не только обеспечивает мгновенное пополнение энергии, но и поддерживает длительную работу устройства в активном режиме, что особенно важно для пользователей, проводящих много времени вдали от электрических сетей.

Кроме того, Vivo уделила особое внимание качеству звука в серии X200. Смартфоны оснащены улучшенной системой Hi-Fi аудио с поддержкой 32-битного звукового процессора, который обеспечивает глубокое и насыщенное звучание. Это дополняется программной поддержкой Dolby Atmos для создания объемного звукового пространства, погружающего слушателя в аудио-среду с непревзойденной реалистичностью.

Дизайн Vivo X200, X200 Pro Mini и X200 Pro отличается элегантностью и инновационными материалами корпуса, среди которых — керамическая задняя панель и экран из сапфирового стекла. Каждый элемент был тщательно продуман для создания гармоничного и привлекательного внешнего вида, который дополняется широкой гаммой цветовых решений.