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Xiaomi Focus Stylus — стилус с продвинутыми возможностями

Владислав Редькин Владислав Редькин
27.10.2024
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Xiaomi анонсировала серию планшетов Pad 7, выход которых запланирован на 29 октября. В серию войдут две модели: стандартная и Pro. Ключевой особенностью станет 3,2K дисплей, обеспечивающий высокое качество изображения. Он идеально подходит для просмотра мультимедиа, игр и работы. Более того, планшеты будут работать на платформе Snapdragon 8s третьего поколения от Qualcomm. Это гарантирует плавную многозадачность, мощный ИИ и оптимизированное энергопотребление. Одновременно с планшетами Xiaomi представила новый стилус Focus Stylus. Стилус отличается расширенной функциональностью и совместимостью с несколькими моделями планшетов компании.

Xiaomi Focus Stylus

Стилус Focus Stylus, цена которого составляет 499 юаней, предлагает пользователям планшетов Xiaomi возможности профессионального инструмента. Он обладает 8192 уровнями чувствительности к давлению. Это позволяет точно регулировать толщину линий для создания детальных эскизов, заметок и художественных работ. Кроме того, стилус использует запатентованный алгоритм рукописного ввода, обеспечивающий плавность и минимальную задержку (3 мс). Благодаря чему, пользователи получат ощущение естественного письма.

Xiaomi Focus Stylus на белом фон

Совместимость стилуса распространяется на Xiaomi Pad 7/7 Pro, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 и Xiaomi Pad 6 Max 14. Среди дополнительных функций стилуса – кнопка фокусировки с виртуальным лазером и функцией круговых аннотаций, а также поддержка удаленной съемки. Длительное нажатие основной кнопки открывает приложение «Xiaomi Creation», а длительное нажатие вторичной кнопки с одновременным касанием экрана делает скриншот. Стилус также поддерживает автоматический ввод текста в полях ввода, упрощая процесс создания заметок. Focus Stylus совместим с приложениями Cloud Notes, Huashijie Pro, Enjoy Notes, Notein, Free Notes, Qianben Notes и HiPaint, что делает его привлекательным как для творческих, так и для остальных пользователей.

Xiaomi Focus Stylus (белый) доступен для предварительного заказа на JD.com за 499 юаней, а его официальный релиз состоится 29 октября одновременно с серией планшетов Xiaomi Pad 7.

Источник — xiaomitime

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Интересуюсь всем, понемногу пишу

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