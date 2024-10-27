Лого сайта
Главная » ПК, ноутбуки, железо » Устройства со Snapdragon 8 Elite могут запускать ПК-игры
ПК, ноутбуки, железоЭлектроника и техника

Устройства со Snapdragon 8 Elite могут запускать ПК-игры

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.10.2024
6 Просмотров 0
Устройства со Snapdragon 8 Elite могут запускать ПК-игры

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite меньше недели назад, и уже появились патчи от команды Linux для этого чипсета. Это позволяет запускать PC-игры через эмуляцию прямо на устройствах с 8 Elite. Более того, благодаря поддержке Linux с момента релиза, 8 Elite способен работать с профессиональными приложениями для ПК.

В частности, директор по разработке Qualcomm подтвердил возможность запуска эмулированных PC-игр без существенных проблем. Однако, ограниченное количество новых игр на Android, и необходимость привлечения разработчиков к их портированию, делают эмуляцию наиболее актуальным решением на данный момент.

пост директора по разработке Qualcomm

Результаты теста 3DMark Steel Nomad Light демонстрируют превосходство 8 Elite над AMD Radeon 780M в ASUS ROG Ally, что подтверждает его способность запускать игры AAA, даже с пониженными графическими настройками. Кроме того, предполагается, что высокая производительность Snapdragon 8 Elite позволит создать пользовательский интерфейс Linux с поддержкой сенсорного управления и стилуса, расширив возможности мобильных устройств и планшетов для работы с профессиональными приложениями, подобно некоторым моделям iPad.

Несмотря на впечатляющие достижения Qualcomm в аппаратной части, необходимо дальнейшее развитие программного обеспечения. Ожидается, что в будущем появятся более широкие возможности для запуска игр AAA и других приложений на платформе Snapdragon 8 Elite.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.