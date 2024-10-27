Устройства со Snapdragon 8 Elite могут запускать ПК-игры

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite меньше недели назад, и уже появились патчи от команды Linux для этого чипсета. Это позволяет запускать PC-игры через эмуляцию прямо на устройствах с 8 Elite. Более того, благодаря поддержке Linux с момента релиза, 8 Elite способен работать с профессиональными приложениями для ПК.

В частности, директор по разработке Qualcomm подтвердил возможность запуска эмулированных PC-игр без существенных проблем. Однако, ограниченное количество новых игр на Android, и необходимость привлечения разработчиков к их портированию, делают эмуляцию наиболее актуальным решением на данный момент.

Результаты теста 3DMark Steel Nomad Light демонстрируют превосходство 8 Elite над AMD Radeon 780M в ASUS ROG Ally, что подтверждает его способность запускать игры AAA, даже с пониженными графическими настройками. Кроме того, предполагается, что высокая производительность Snapdragon 8 Elite позволит создать пользовательский интерфейс Linux с поддержкой сенсорного управления и стилуса, расширив возможности мобильных устройств и планшетов для работы с профессиональными приложениями, подобно некоторым моделям iPad.

Несмотря на впечатляющие достижения Qualcomm в аппаратной части, необходимо дальнейшее развитие программного обеспечения. Ожидается, что в будущем появятся более широкие возможности для запуска игр AAA и других приложений на платформе Snapdragon 8 Elite.