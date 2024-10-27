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Дроны и коптеры

FPV-очки DJI Goggles N3 появятся уже совсем скоро

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.10.2024
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FPV-очки DJI Goggles N3 появятся уже совсем скоро

DJI Goggles N3 — новые FPV-очки от DJI, вызвавшие огромный интерес у любителей и профессионалов дронов, должны быть скоро представлены. Если конкретнее, предполагается, что официальная презентация состоится 30 октября. Хотя некоторые источники называют 5 или 7 ноября. FCC (Федеральная комиссия по связи) уже одобрила продажу Goggles N3 в США. В Европе ожидаемая розничная цена составит 269 евро за сами очки, а комплект Neo Motion Combo (включающий дрон DJI Neo, который стоит 195,94 долларов США) будет стоить 529 евро. Однако, другие утечки указывают на более низкую цену, чем предполагалось ранее — менее 250 евро.

Goggles N3 обещают высокое качество изображения благодаря разрешению 1080p. Кроме того, технология OcuSync 4 гарантирует стабильную и низкозадержную передачу видео с дрона, обеспечивая бесперебойный просмотр видео в режиме реального времени во время полёта. Время автономной работы достигает 3 часов, что достаточно для длительных съёмок. Комфорт пользователя обеспечивается легкой и эргономичной конструкцией очков, минимализирующей дискомфорт при продолжительном использовании.

Наконец, Goggles N3, помимо совместимости с дроном Neo, предположительно будут поддерживать и другие модели DJI, включая Avata 2 и Air 3S. Возможность использования с O4 Air Unit обеспечит дополнительную гибкость для пилотов, интересующихся самостоятельной сборкой оборудования.

Neo Motion Combo представляет собой весьма привлекательное предложение. Да и сами Goggles N3 вызывают большой интерес в сообществе любителей дронов. Утечки указывают на упрощённый дизайн по сравнению с Goggles 3, но с сохранением важных функций.

Источник — shiftdelete.net

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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