NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell» обещает значительное обновление

В репозитории PCI ID были обнаружены идентификаторы, указывающие на наличие не менее 13 моделей графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell». В линейку войдут как настольные, так и мобильные версии графических процессоров, при этом компания делает акцент на мощных решениях для ноутбуков следующего поколения, которые будут работать в паре с новейшими процессорами Intel и AMD. Их выход ожидается к CES 2025.

Ранее появлялись слухи о шести вариантах мобильных GPU GeForce RTX 50 «Blackwell», обладающих новой архитектурой и использованием памяти GDDR7. Теперь же доступны расшифрованные идентификаторы PCI, позволяющие идентифицировать каждый вариант. Важно отметить, что один и тот же графический процессор может иметь несколько SKU, что объясняет наличие нескольких PCI ID.

Список идентификаторов PCI

10de:2941 (GB100 ~ GB200 SKU),

10de:2980 (RTX 5090 Desktop?),

10de:29c0 (RTX 5090 Desktop?),

10de:2c18 (RTX 5090 Max-Q / Mobile),

10de:2c19 (RTX 5080 Max-Q / Mobile),

10de:2c2c (RTX 5080 Max-Q / Mobile),

10de:2c58 (RTX 5090 Max-Q / Mobile),

10de:2c59 (RTX 5080 Max-Q / Mobile),

10de:2d18 (RTX 5070 Max-Q / Mobile),

10de:2d19 (RTX 5060 Max-Q / Mobile),

10de:2d58 (RTX 5070 Max-Q / Mobile),

10de:2d59 (RTX 5060 Max-Q / Mobile),

10de:2d98 (RTX 5050 Max-Q / Mobile),

10de:2dd8 (RTX 5050 Max-Q / Mobile),

10de:2f18 (RTX 5070 Ti Max-Q / Mobile),

10de:2f58 (RTX 5070 Ti Max-Q / Mobile).

Таким образом, получается, что в мобильной линейке GeForce RTX 50 «Blackwell» будут представлены модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5060 и RTX 5050. Слухи о RTX 5080 Ti для ноутбуков, оказались не подтверждены. Предполагается, что RTX 5070 Ti получит 12 ГБ памяти, RTX 5080 и 5090 — 16 ГБ, а остальные модели — 8 ГБ. Также упоминается графический процессор GB102, который, вероятно, будет использоваться в GeForce RTX 5090, и, возможно, в версиях для рабочих станций.