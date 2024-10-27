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NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell» обещает значительное обновление

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.10.2024
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NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell» обещает значительное обновление

В репозитории PCI ID были обнаружены идентификаторы, указывающие на наличие не менее 13 моделей графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50 «Blackwell». В линейку войдут как настольные, так и мобильные версии графических процессоров, при этом компания делает акцент на мощных решениях для ноутбуков следующего поколения, которые будут работать в паре с новейшими процессорами Intel и AMD. Их выход ожидается к CES 2025.

Ранее появлялись слухи о шести вариантах мобильных GPU GeForce RTX 50 «Blackwell», обладающих новой архитектурой и использованием памяти GDDR7. Теперь же доступны расшифрованные идентификаторы PCI, позволяющие идентифицировать каждый вариант. Важно отметить, что один и тот же графический процессор может иметь несколько SKU, что объясняет наличие нескольких PCI ID.

Список идентификаторов PCI

  • 10de:2941 (GB100 ~ GB200 SKU),
  • 10de:2980 (RTX 5090 Desktop?),
  • 10de:29c0 (RTX 5090 Desktop?),
  • 10de:2c18 (RTX 5090 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2c19 (RTX 5080 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2c2c (RTX 5080 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2c58 (RTX 5090 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2c59 (RTX 5080 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2d18 (RTX 5070 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2d19 (RTX 5060 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2d58 (RTX 5070 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2d59 (RTX 5060 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2d98 (RTX 5050 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2dd8 (RTX 5050 Max-Q / Mobile),
  • 10de:2f18 (RTX 5070 Ti Max-Q / Mobile),
  • 10de:2f58 (RTX 5070 Ti Max-Q / Mobile).

Таким образом, получается, что в мобильной линейке GeForce RTX 50 «Blackwell» будут представлены модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5060 и RTX 5050. Слухи о RTX 5080 Ti для ноутбуков, оказались не подтверждены. Предполагается, что RTX 5070 Ti получит 12 ГБ памяти, RTX 5080 и 5090 — 16 ГБ, а остальные модели — 8 ГБ. Также упоминается графический процессор GB102, который, вероятно, будет использоваться в GeForce RTX 5090, и, возможно, в версиях для рабочих станций.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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