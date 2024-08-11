Xiaomi активировала скрытую функцию браслета Mi Band 9

Xiaomi значительно расширила функциональность своего последнего фитнес-браслета Mi Band 9, внедрив возможность обмена информацией о здоровье между пользователями. Теперь владельцы браслетов могут легко поделиться сведениями о своей физической активности, качестве сна, пульсе и прочих важных аспектах здоровья, что может стать дополнительным стимулом и источником взаимной поддержки в стремлении к здоровому образу жизни.

Для использования этой функции достаточно отправить приглашение друзьям и членам семьи через специализированное приложение Sports and Health. В результате, участники смогут обмениваться информацией о выполненных упражнениях, частоте сердечных сокращений, паттернах сна, уровне артериального давления, количестве пройдённых шагов, времени, проведённом в активном положении, интенсивности физической активности, весе и насыщении кислорода крови.

Фитнес-трекер Mi Band 9 — последняя модель от Xiaomi, представляет собой эффективное устройство для мониторинга вышеупомянутых показателей. Снабжённый 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем, который блестит пиковой яркостью в 1200 нит и имеет частоту обновления 60 Гц, Mi Band 9 гарантирует яркое и чёткое изображение, делая взаимодействие с устройством максимально комфортным.

Нововведение в области обмена данными о состоянии здоровья значительно улучшает пользовательский опыт, способствуя формированию сообщества единомышленников и поощряя дружескую конкуренцию, что положительно сказывается на мотивации пользователей поддерживать и улучшать своё здоровье.

Источник — gizmochina.com