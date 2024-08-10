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Xiaomi разрабатывает новый смартфон 15S Pro на собственном чипе Surge

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.08.2024
195 Просмотров 0
Xiaomi разрабатывает новый смартфон 15S Pro на собственном чипе Surge

Xiaomi активизировала работы по созданию собственных чипсетов, и, судя по последним утечкам в соцсетях, скоро мы можем ожидать появление нового продукта. Ожидается, что предстоящий смартфон Xiaomi 15S Pro будет оснащён фирменным чипсетом Surge от Xiaomi, что подразумевает отказ от использования процессоров Snapdragon и MediaTek, традиционно применяемых в устройствах бренда.

Информация, появившаяся на популярной китайской платформе для микроблогов, указывает на то, что Xiaomi ведет разработку новой серии смартфонов Xiaomi 15S. Утверждается, что модель Xiaomi 15S Pro будет иметь аналогичные технические характеристики с 15 Pro, но получит уникальный дизайн.

Особенно примечательным является заявление о том, что 15S Pro будет работать на чипе Surge SoC, разработанной самой Xiaomi. Это может стать значительным шагом для компании, поскольку до сих пор для флагманских моделей преимущественно выбирались решения Snapdragon, а для более доступных устройств – процессоры MediaTek.

На данный момент в сети мало достоверной информации о 15S Pro, что вполне объяснимо, учитывая, что даже серия Xiaomi 15 ещё не была представлена официально. Тем не менее, слухи о возможном переходе на чипсет Surge вызывают повышенный интерес и изменения в стратегии компании.

Источник — weibo.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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