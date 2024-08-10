Какие чипы получат базовые и Pro версии iPhone 16?

За последние несколько лет линейки iPhone Pro и базовые модели от Apple стали значительно отличаться чипсетами. Компания сосредоточила внимание на более дорогих моделях, устанавливая в них более производительные процессоры. Так, в семействе iPhone 13 модели Pro и Pro Max получили 5-ядерный графический процессор, тогда как обычные версии имели только 4-ядерный.

С выходом новых моделей различия стали ещё заметнее. Например, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max оснащены первым 3-нм процессором A17 Pro, в то время как iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили предыдущий A16 Bionic, используемый в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Возникает вопрос: продолжит ли Apple эту практику в линейке iPhone 16 или внедрит A18 во все модели?

В декабре вышло обновление iOS 18, под кодовым названием «Crystal», которое содержало ссылки на четыре модели iPhone 16. Утверждалось, что все они будут оснащены чипсетом A18. Утечка кода не упоминала о варианте «Pro», но это не исключает его существование. Ранний слух о возможных результатах тестирования A18 Pro в Geekbench 6 показал, что чип имеет самый высокий одноядерный результат среди смартфонов, хотя и медленнее Snapdragon 8 Gen 4.

Эти данные указывают на то, что A18 Pro может быть использован исключительно в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Apple может потерять значительное количество продаж дорогих моделей, если все четыре версии iPhone 16 будут оснащены одним и тем же чипсетом. Поэтому логичным шагом было бы увеличение уникальных функций моделей «Pro», чтобы привлечь к ним внимание покупателей.

Учитывая прошлый опыт Apple, можно предположить, что A17 Pro будет использоваться в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, но под другим названием — A18. Компания может перейти на улучшенный 3-нм техпроцесс второго поколения от TSMC, который обеспечивает лучшую производительность и выход годных чипов.

A18 Pro, как ожидается, сохранит ту же конфигурацию ЦП, что и A17 Pro, с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Хотя общее количество ядер ГП останется прежним, улучшенная архитектура должна обеспечить значительный прирост производительности.

Кроме того, есть слухи, что Neural Engine в A18 будет мощнее, чем в M4, что позволит быстрее реализовать возможности генеративного ИИ на устройстве. Однако для этого Apple должна внедрить эффективное решение для охлаждения, иначе значительная часть производительности останется неиспользованной.

Источник — wccftech.com