Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro Fold в официальных чехлах

За несколько дней до официального запуска, намеченного на 13 августа, серия смартфонов Google Pixel 9 продолжает привлекать внимание благодаря утечкам информации. Недавно инсайдер Roland Quandt @rquandt, раскрыл на x.com новые подробности о готовящихся к выпуску моделях Pixel 9 и 9 Pro Fold, включая изображения в официальных чехлах от Google.

На представленных снимках мы видим, что Pixel 9 имеет силиконовый чехол зелёного цвета. В свою очередь, 9 Pro Fold защищён чехлом черного цвета, который, по слухам, приятен на ощупь и улучшает сцепление устройства с поверхностями. Кроме того, Roland поделился дополнительными фотографиями 9 Pro Fold, демонстрирующими возможности разделённого экрана и воспроизведение видео на YouTube при сложенном экране.

Google Pixel 9 обещает стать наиболее доступной моделью в линейке, в то время как 9 Pro Fold будет позиционироваться как премиальное устройство. Также ожидаются анонсы Pixel 9 Pro и 9 Pro XL, по которым мы уже много писали.

Все устройства серии будут работать на новейшем фирменном процессоре Google Tensor G4 и сделаны из комбинации металла и стекла, имея плоский дизайн с закруглёнными углами.