Xiaomi 16 Pro напечатают на 3D-принтере

Известный технологический аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что в Xiaomi 16 Pro, который выйдет в конце 2025 года, впервые будет использована технология 3D-печати для создания металлической средней рамки. В частности, будет применена технология 3D-печати от компании Polylite.

Компания Polylite, основанная в июле 2011 года, является китайским национальным высокотехнологичным предприятием.

По словам Мин-Чи Куо, использование 3D-печати в производстве смартфонов дает несколько преимуществ. Во-первых, благодаря такой конструкции можно снизить вес устройства без ущерба для прочности. Во-вторых, улучшается рассеивание тепла, что потенциально повышает производительность.

Ранее, до Xiaomi 16 Pro, трудозатраты были серьезным препятствием для широкого распространения технологии 3D-печати. Однако, как только 3D-печать станет экономически выгодной, производители смартфонов начнут активно внедрять ее, не дожидаясь достижения пиковых показателей производительности. Куо сравнивает эту ситуацию с тем, как Apple начала использовать технологию цельной фрезеровки CNC для корпусов MacBook, что в свое время вызвало скепсис, но затем стало отраслевым стандартом.