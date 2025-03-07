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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Xiaomi 16 Pro напечатают на 3D-принтере

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.03.2025
4 Просмотра 0
Xiaomi 16 Pro напечатают на 3D-принтере

Известный технологический аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что в Xiaomi 16 Pro, который выйдет в конце 2025 года, впервые будет использована технология 3D-печати для создания металлической средней рамки. В частности, будет применена технология 3D-печати от компании Polylite.

Компания Polylite, основанная в июле 2011 года, является китайским национальным высокотехнологичным предприятием.

По словам Мин-Чи Куо, использование 3D-печати в производстве смартфонов дает несколько преимуществ. Во-первых, благодаря такой конструкции можно снизить вес устройства без ущерба для прочности. Во-вторых, улучшается рассеивание тепла, что потенциально повышает производительность.

Ранее, до Xiaomi 16 Pro, трудозатраты были серьезным препятствием для широкого распространения технологии 3D-печати. Однако, как только 3D-печать станет экономически выгодной, производители смартфонов начнут активно внедрять ее, не дожидаясь достижения пиковых показателей производительности. Куо сравнивает эту ситуацию с тем, как Apple начала использовать технологию цельной фрезеровки CNC для корпусов MacBook, что в свое время вызвало скепсис, но затем стало отраслевым стандартом.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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