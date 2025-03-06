Pixel 10 может получить супер умного помощника

Некоторое время назад, ходили слухи, что в Google собирались выпустить супер-умного помощника «Pixie» эксклюзивно для Pixel 9. Ну, этого так и не случилось. Но не расстраивайтесь! Похоже, Google работает над чем-то еще более крутым – Pixel Sense Assistant, и он может появиться уже в серии Pixel 10!

Если верить последним новостям, Pixel Sense Assistant будет работать на базе Gemini Nano и станет по-настоящему интеллектуальным контекстным помощником. Что это значит? Он сможет понимать, что вам нужно, исходя из ситуации, и даже взаимодействовать с другими приложениями, чтобы выполнить задачи.

Представьте: Pixel Sense получит доступ ко всем вашим приложениям в Pixel 10, включая Телефон, Сообщения, Фото, Карты, Gmail, Docs, Chrome, Файлы, YouTube, Диктофон и Заметки. Он сможет самостоятельно выполнять задачи и предлагать вам полезные подсказки, основываясь на том, как вы используете эти приложения и сервисы.

Самое интересное, что Pixel Sense будет мультимодальным. То есть он сможет понимать не только ваш голос и текст, но и обрабатывать изображения. А еще, по слухам, вся обработка данных будет происходить прямо на вашем устройстве, что означает повышенную конфиденциальность и возможность работы в офлайн-режиме!

В общем, Pixel Sense Assistant звучит как серьезный шаг вперед в развитии мобильных помощников. Будем ждать Pixel 10, чтобы увидеть его в действии!

Источник — androidauthority