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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Pixel 10 может получить супер умного помощника

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.03.2025
533 Просмотра 0
Google может выпустить супер умного помощника для смартфонов Pixel 10

Некоторое время назад, ходили слухи, что в Google собирались выпустить супер-умного помощника «Pixie» эксклюзивно для Pixel 9. Ну, этого так и не случилось. Но не расстраивайтесь! Похоже, Google работает над чем-то еще более крутым – Pixel Sense Assistant, и он может появиться уже в серии Pixel 10!

Если верить последним новостям, Pixel Sense Assistant будет работать на базе Gemini Nano и станет по-настоящему интеллектуальным контекстным помощником. Что это значит? Он сможет понимать, что вам нужно, исходя из ситуации, и даже взаимодействовать с другими приложениями, чтобы выполнить задачи.

Представьте: Pixel Sense получит доступ ко всем вашим приложениям в Pixel 10, включая Телефон, Сообщения, Фото, Карты, Gmail, Docs, Chrome, Файлы, YouTube, Диктофон и Заметки. Он сможет самостоятельно выполнять задачи и предлагать вам полезные подсказки, основываясь на том, как вы используете эти приложения и сервисы.

Самое интересное, что Pixel Sense будет мультимодальным. То есть он сможет понимать не только ваш голос и текст, но и обрабатывать изображения. А еще, по слухам, вся обработка данных будет происходить прямо на вашем устройстве, что означает повышенную конфиденциальность и возможность работы в офлайн-режиме!

В общем, Pixel Sense Assistant звучит как серьезный шаг вперед в развитии мобильных помощников. Будем ждать Pixel 10, чтобы увидеть его в действии!

Источник — androidauthority

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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