Apple выпустила 3 необычные рекламы для iPhone 16e

Apple выпустила серию новых рекламных роликов на YouTube, посвященных iPhone 16e. Однако, вместо привычных длинных видео они решили сделать короткие и динамичные YouTube Shorts. Эти рекламные ролики кажутся более спонтанными и менее отшлифованными, что придает им особый шарм.

Каждый из трех роликов строится вокруг темы «с iPhone 16e». Они акцентируют внимание на определенных аспектах устройства.

Первый ролик, под названием «Скажи, что ты имеешь в виду«, показывает забавную ситуацию. Девушка пытается объяснить свою непереносимость лактозы. Однако ее подруга предлагает фетучини альфредо.

В этом ролике Apple демонстрирует возможности iMessage и Apple Intelligence для создания пользовательских эмодзи. Вместе с тем, необычная и непринужденная атмосфера этого рекламного ролика выделяется на фоне более строгого маркетинга, который обычно использует Apple.

Второй ролик, «Go Off Grid«, подчеркивает полезные функции iPhone 16e для любителей активного отдыха. Там предлагаются три опции для приключений. Короткий клип тизерит такие функции, как спутниковые сообщения, визуальный интеллект и цветовой фильтр для экрана.

Наконец, «5 советов по путешествиям» предлагает простые и практичные советы для путешественников, которые применимы не только к iPhone 16e, но и к любому iPhone. Советы включают проверку розеток для вилок, функцию преобразования валюты, зарядку через USB-C и функцию регистрации, чтобы успокоить близких, когда вы находитесь в пути.

Характеристики iPhone 16e

iPhone 16e уже доступен в продаже в некоторых странах. Он оснащен 6,1-дюймовым OLED Super Retina XDR дисплеем, чипом A18 Bionic и 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, смартфон оборудован системой с двумя фотосенсорами, включающей основной датчик на 48 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп.

Варианты хранения данных варьируются от 128 ГБ до 512 ГБ, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью почти 4000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, но без MagSafe. Доступный в двух цветах (черный и белый), он имеет керамическое стекло Ceramic Shield и алюминиевую рамку аэрокосмического класса, обеспечивающую защиту от воды и пыли IP68.