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Samsung увеличит внешний экран Galaxy Z Flip 7

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.03.2025
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Samsung увеличит внешний экран Galaxy Z Flip 7

Только что стало известно о возможном финальном дизайне Samsung Galaxy Z Flip 7, и он немного отличается от того, что мы слышали раньше. Похоже, Samsung решила отказаться от идеи экрана в форме «папки». Теперь обе задние камеры будут встроены прямо в дисплей, что напоминает решения некоторых конкурентов.

Вместо предполагаемых ранее 3,6 дюймов, размер дисплея на обложке увеличится до примерно 4 дюймов. Больше места для уведомлений, виджетов и селфи!

Galaxy Z Flip 7 рендер 1

Что касается других характеристик, Galaxy Z Flip 7, как ожидается, получит 6,8-дюймовый внутренний экран. Для сравнения, у Z Flip 6 эти размеры составляют 6,7 и 3,4 дюйма соответственно. Размеры самого телефона также немного увеличатся: 166,6 x 75,2 x 6,9 мм (9,1 мм с учетом выступа камеры).

Несмотря на увеличившийся размер дисплея обложки, стоит отметить, что Motorola Razr+ 2024 (она же Razr Ultra 50) все еще может похвастаться большим экраном. И да, он был выпущен почти год назад.

Другие характеристики

В плане камер, Samsung, вероятно, продолжит использовать систему с двумя камерами: основной датчик на 50 Мп и ультраширокоугольный на 12 Мп. Хотя на первый взгляд это может показаться прежним набором, скорее всего, Samsung установит обновленные версии этих датчиков.

Galaxy Z Flip 7 рендер 2

Вопрос с процессором пока остается открытым. Ходят слухи о возможности использования Exynos 2500, но есть и сообщения о том, что Samsung может отказаться от этого чипсета из-за проблем с производством. Объем оперативной памяти, скорее всего, останется на уровне 12 ГБ, а варианты встроенной памяти будут варьироваться от 256 ГБ до 512 ГБ.

И самое приятное: цена Galaxy Z Flip 7, по слухам, останется на прежнем уровне — от 1099 долларов. Учитывая, что Samsung не повышала цены на Z Flip 5 и серию S25, это вполне логично. И последнее, но не менее важное: есть надежда, что Samsung значительно уменьшит складку на экране Galaxy Z Flip 7 (и Fold 7). По слухам, она будет менее заметной, чем на Galaxy Z Flip 6.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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