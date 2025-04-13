Tesla Cybertruck: узнаваемость есть, продаж нет

Tesla Cybertruck, безусловно, один из самых запоминающихся автомобилей на современных дорогах. Его угловатый, футуристичный дизайн привлек огромное внимание, но, к сожалению для Tesla, узнаваемость не всегда конвертируется в продажи. Компания столкнулась с серьезными трудностями в продвижении своего электрического пикапа, и объемы продаж оказались намного ниже ожидаемых.

На складах пылятся миллионы долларов

На складах Tesla в США сейчас находится около 2400 непроданных Cybertrucks на общую сумму около 200 миллионов долларов. Учитывая стартовую цену в 82 235 долларов, это значительные запасы, которые компании не удается реализовать.

Илон Маск ранее прогнозировал, что Cybertruck может продаваться тиражом до 250 000 единиц в год. Однако, в 2024 году, первом полном году продаж, Tesla смогла продать всего около 40 000 автомобилей – существенный провал по сравнению с амбициозными планами.

Производственные мощности простаиваю

Tesla даже инвестировала значительные средства в модернизацию своего Gigafactory в Остине, чтобы иметь возможность производить до 250 000 Cybertrucks в год. Теперь эти мощности, скорее всего, останутся недозагруженными, что негативно сказывается на финансовых показателях компании. Низкие продажи Cybertruck наносят Tesla серьезный ущерб.

Проблемы Cybertruck усугубляются общим снижением продаж Tesla. В первом квартале этого года компания поставила 336 681 автомобиль по всему миру, что значительно меньше, чем 387 000 за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на щедрые скидки, беспроцентное финансирование и другие стимулы.

Отзывы и проблемы с качеством

Кроме того, ситуацию осложняют и недавние отзывы Cybertruck. Более 46 000 автомобилей – практически все произведенные экземпляры – были отозваны из-за проблем с ослабленными элементами отделки, которые могут отваливаться во время движения. Это произошло вскоре после другого отзыва, связанного с педалью акселератора, что вызывает вопросы о качестве сборки.

Илон Маск известен своим пренебрежением к маркетинговым исследованиям. Его заявление: «Я вообще не занимаюсь маркетинговыми исследованиями», звучит иронично на фоне проблем с продажами Cybertruck. Он также как-то сказал, что «пикапы не менялись уже 100 лет», а Cybertruck «не похож ни на что другое».

Хотя Cybertruck, безусловно, является смелым экспериментом и попыткой создать что-то новое, существует причина, по которой базовая конструкция пикапов остается неизменной на протяжении многих лет: она оптимальна для выполнения задач, которые важны для покупателей, таких как перевозка грузов и эксплуатация в сложных условиях. Это именно те области, в которых Cybertruck не силен.

Падение цен на вторичном рынке

Проблемы с качеством и низкий спрос привели к падению цен на подержанные Cybertruck на 55% по сравнению с прошлым годом. В результате, владельцам сложно обменять свои автомобили на новые модели, поскольку Tesla неохотно принимает Cybertrucks в trade-in даже на свои собственные модели.

По данным Cox Automotive, в январе и феврале продажи Cybertruck в США упали на 32,5% до всего 2619 единиц. Это снижение произошло на фоне общего спада продаж Tesla. За тот же период продажи компании в США снизились на 10%, а продажи Model 3 упали на 17,5%.

Некоторые связывают трудности Tesla с меняющимся имиджем Илона Маска и протестами против компании. Но даже если игнорировать эти факторы, очевидно, что Cybertruck – это нишевый продукт с ограниченным рынком.

Надежда еще есть

Не все так плохо для Tesla. Несмотря на трудности, Cybertruck, с объемом продаж около 39 000 единиц, стал самым продаваемым электрическим пикапом в Америке в 2024 году. Возможно, ситуация изменится к лучшему, если Tesla сможет успешно провести обновление модели в середине жизненного цикла.

Помните, как Маск и фон Хольцхаузен демонстрировали не такое уж и ударопрочное «бронированное» стекло Cybertruck в 2019 году? Несмотря на этот конфуз, Tesla удалось выстоять. Поклонники компании надеются, что и в этот раз Tesla сможет преодолеть трудности и вернуть Cybertruck на путь успеха.