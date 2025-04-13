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Интернет и ПО

Apple Maps теперь доступны на Android и Windows

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.04.2025
8 Просмотров 0
Apple Maps теперь доступны на Android и Windows

Apple расширяет доступность своих карт за пределы экосистемы! Теперь пользователи Android и других мобильных платформ могут пользоваться картами Apple через веб-браузер, без необходимости загрузки отдельного приложения. Apple запустила веб-версию Apple Maps по адресу maps.apple.com, которая предлагает базовый, но стабильный функционал для навигации и поиска информации.

Это означает, что владельцы Android-смартфонов и планшетов, а также пользователи Windows-планшетов и других устройств с мобильными браузерами, могут легко получить доступ к картам Apple.

Что доступно в веб-версии Apple Maps

  • Навигация по карте. Свободное перемещение по карте, масштабирование и просмотр различных областей.
  • Поиск мест и компаний. Быстрый поиск предприятий, организаций и других интересующих мест.
  • Информация о местоположении. Просмотр информации о выбранных местоположениях, включая адреса, контактные данные и рейтинги (если доступны).
  • Создание маршрутов. Планирование маршрутов между двумя точками, используя адрес или географическое местоположение.
  • Цифровые путеводители. Доступ к тематическим подборкам мест, созданным Apple для определенных регионов. Например, рекомендации по ресторанам, туристические маршруты и лучшие места для шопинга.

Какие функции пока отсутствуют в веб-версии

  • Расширенные маршруты общественного транспорта. Подробная информация о маршрутах и остановках общественного транспорта, предлагаемая в приложении Apple Maps, пока недоступна в веб-версии.
  • 3D-виды зданий. Объемные модели зданий, которые Apple предлагает в некоторых городах США и Европы, также не поддерживаются в веб-версии.
  • Сохраненные места и собственные путеводители. Пользователи не могут войти в систему со своим Apple ID и получить доступ к сохраненным местам или созданным ими путеводителям.

Доступность и дальнейшее развитие

Apple подчеркивает, что веб-версия карт предназначена для широкого круга пользователей, независимо от используемой мобильной платформы. Компания планирует и дальше развивать веб-приложение, добавляя новые функции и улучшая существующие.

Что это значит для пользователей

  • Больше выбора. Пользователи Android получают альтернативу Google Maps и другим картографическим сервисам.
  • Удобство использования. Доступ к картам Apple не требует установки приложения, достаточно открыть maps.apple.com в браузере.
  • Ограниченный функционал. Веб-версия пока уступает приложению Apple Maps по некоторым функциям, таким как 3D-виды и расширенные маршруты общественного транспорта.

Ваше мнение важно! Поделитесь своими мыслями о новой веб-версии Apple Maps в разделе комментариев ниже. Насколько полезной она вам кажется? Какие функции вы хотели бы видеть добавленными в будущем?

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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