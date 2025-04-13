Apple Maps теперь доступны на Android и Windows

Apple расширяет доступность своих карт за пределы экосистемы! Теперь пользователи Android и других мобильных платформ могут пользоваться картами Apple через веб-браузер, без необходимости загрузки отдельного приложения. Apple запустила веб-версию Apple Maps по адресу maps.apple.com, которая предлагает базовый, но стабильный функционал для навигации и поиска информации.

Это означает, что владельцы Android-смартфонов и планшетов, а также пользователи Windows-планшетов и других устройств с мобильными браузерами, могут легко получить доступ к картам Apple.

Что доступно в веб-версии Apple Maps

Навигация по карте. Свободное перемещение по карте, масштабирование и просмотр различных областей.

Свободное перемещение по карте, масштабирование и просмотр различных областей. Поиск мест и компаний. Быстрый поиск предприятий, организаций и других интересующих мест.

Быстрый поиск предприятий, организаций и других интересующих мест. Информация о местоположении. Просмотр информации о выбранных местоположениях, включая адреса, контактные данные и рейтинги (если доступны).

Просмотр информации о выбранных местоположениях, включая адреса, контактные данные и рейтинги (если доступны). Создание маршрутов. Планирование маршрутов между двумя точками, используя адрес или географическое местоположение.

Планирование маршрутов между двумя точками, используя адрес или географическое местоположение. Цифровые путеводители. Доступ к тематическим подборкам мест, созданным Apple для определенных регионов. Например, рекомендации по ресторанам, туристические маршруты и лучшие места для шопинга.

Какие функции пока отсутствуют в веб-версии

Расширенные маршруты общественного транспорта. Подробная информация о маршрутах и остановках общественного транспорта, предлагаемая в приложении Apple Maps, пока недоступна в веб-версии.

Подробная информация о маршрутах и остановках общественного транспорта, предлагаемая в приложении Apple Maps, пока недоступна в веб-версии. 3D-виды зданий. Объемные модели зданий, которые Apple предлагает в некоторых городах США и Европы, также не поддерживаются в веб-версии.

Объемные модели зданий, которые Apple предлагает в некоторых городах США и Европы, также не поддерживаются в веб-версии. Сохраненные места и собственные путеводители. Пользователи не могут войти в систему со своим Apple ID и получить доступ к сохраненным местам или созданным ими путеводителям.

Доступность и дальнейшее развитие

Apple подчеркивает, что веб-версия карт предназначена для широкого круга пользователей, независимо от используемой мобильной платформы. Компания планирует и дальше развивать веб-приложение, добавляя новые функции и улучшая существующие.

Что это значит для пользователей

Больше выбора. Пользователи Android получают альтернативу Google Maps и другим картографическим сервисам.

Пользователи Android получают альтернативу Google Maps и другим картографическим сервисам. Удобство использования. Доступ к картам Apple не требует установки приложения, достаточно открыть maps.apple.com в браузере.

Доступ к картам Apple не требует установки приложения, достаточно открыть maps.apple.com в браузере. Ограниченный функционал. Веб-версия пока уступает приложению Apple Maps по некоторым функциям, таким как 3D-виды и расширенные маршруты общественного транспорта.

Ваше мнение важно! Поделитесь своими мыслями о новой веб-версии Apple Maps в разделе комментариев ниже. Насколько полезной она вам кажется? Какие функции вы хотели бы видеть добавленными в будущем?