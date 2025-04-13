Apple работает над доступной и функциональной версиями Vision Pro

Согласно информации от Bloomberg, Apple не отказалась от планов по выпуску более дешевой модели Vision Pro. В информационном бюллетене Power On, Марк Гурман сообщает, что компания работает над двумя новыми версиями гарнитуры:

Более легкая и доступная модель: Эта версия будет легче и дешевле, чем оригинальная Vision Pro.

Эта версия будет легче и дешевле, чем оригинальная Vision Pro. Vision Pro для Mac: Эта модель будет подключаться к Mac. Изначально компания рассматривала эту концепцию для очков дополненной реальности, но затем перенесла ее в гарнитуру. Цель — создать систему со сверхнизкой задержкой для потоковой передачи данных с экрана Mac или для подключения к мощным корпоративным приложениям.

Долгосрочная цель – очки дополненной реальности

Конечная цель Apple — создать очки дополненной реальности, которые будут достаточно удобными и практичными для повседневного использования. Следующие поколения Vision Pro рассматриваются как шаги на пути к этой цели.

Тим Кук стремится к лидерству на рынке AR/VR

По словам Гурмана, генеральный директор Apple Тим Кук «одержим идеей создания лидирующего в отрасли продукта до того, как это сможет сделать Meta*». Это указывает на то, что Apple серьезно настроилась для конкуренции на рынке дополненной и виртуальной реальности.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.