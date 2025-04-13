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Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Apple работает над доступной и функциональной версиями Vision Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.04.2025
10 Просмотров 0
Apple работает над доступной и функциональной версиями Vision Pro

Согласно информации от Bloomberg, Apple не отказалась от планов по выпуску более дешевой модели Vision Pro. В информационном бюллетене Power On, Марк Гурман сообщает, что компания работает над двумя новыми версиями гарнитуры:

  • Более легкая и доступная модель: Эта версия будет легче и дешевле, чем оригинальная Vision Pro.
  • Vision Pro для Mac: Эта модель будет подключаться к Mac. Изначально компания рассматривала эту концепцию для очков дополненной реальности, но затем перенесла ее в гарнитуру. Цель — создать систему со сверхнизкой задержкой для потоковой передачи данных с экрана Mac или для подключения к мощным корпоративным приложениям.

Долгосрочная цель – очки дополненной реальности

Конечная цель Apple — создать очки дополненной реальности, которые будут достаточно удобными и практичными для повседневного использования. Следующие поколения Vision Pro рассматриваются как шаги на пути к этой цели.

Тим Кук стремится к лидерству на рынке AR/VR

По словам Гурмана, генеральный директор Apple Тим Кук «одержим идеей создания лидирующего в отрасли продукта до того, как это сможет сделать Meta*». Это указывает на то, что Apple серьезно настроилась для конкуренции на рынке дополненной и виртуальной реальности.

*Meta — признана экстремистской организацией на территории РФ.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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