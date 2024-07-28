Xiaomi 15 Ultra станет тяжелее, но получит 24 ГБ ОЗУ

В сети появилась новая утечка информации о флагманской модели Xiaomi 15 Ultra. Предполагается, что стандартные и Pro-модели будут выпущены вскоре после выхода процессора Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, что сделает их первыми устройствами с этой новой SoC. Однако версия Ultra, по слухам, выйдет в первом квартале 2025 года.

Инсайдер Smart Pikachu утверждает, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащён двухслойным OLED-дисплеем 2K. Эта технология, недавно представленная Apple под названием «Tandem OLED» в их последнем iPad, обеспечивает улучшенную яркость и производительность HDR по сравнению с однослойными OLED-панелями. Хотя Apple популяризировала этот термин, Honor впервые представила его в модели Magic 6 Ultimate. Тем не менее, Xiaomi, похоже, также готова использовать многослойные OLED-дисплеи.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, как и другие модели этой серии. Утечка также указывает на наличие впечатляющих 24 ГБ оперативной памяти и аккумулятора емкостью более 6000 мАч. Однако это может привести к увеличению веса и толщины устройства. Smart Pikachu предполагает, что 15 Ultra будет не легким и не тонким. Текущий флагман Xiaomi, 14 Ultra, уже довольно массивен — его толщина составляет 9,2 мм, а вес — 229,5 граммов. Если утечка верна, 15 Ultra может оказаться ещё более громоздким.

Важно отметить, что это всего лишь утечки, и окончательные характеристики устройств Xiaomi могут отличаться. Тем не менее, они дают представление о возможных направлениях, в которых компания может развивать свой будущий флагман. Ранее также сообщалось, что Xiaomi планирует выпустить как обычную модель, так и Xiaomi 15 Ultra на глобальном рынке, в то время как Xiaomi 14 Pro может остаться эксклюзивом для Китая.

Источник — gizmochina.com