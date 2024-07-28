Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Xiaomi 15 Ultra станет тяжелее, но получит 24 ГБ ОЗУ
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Xiaomi 15 Ultra станет тяжелее, но получит 24 ГБ ОЗУ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.07.2024
3 Просмотра 0
Xiaomi 15 Ultra станет тяжелее, но получит 24 ГБ ОЗУ

В сети появилась новая утечка информации о флагманской модели Xiaomi 15 Ultra. Предполагается, что стандартные и Pro-модели будут выпущены вскоре после выхода процессора Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, что сделает их первыми устройствами с этой новой SoC. Однако версия Ultra, по слухам, выйдет в первом квартале 2025 года.

Инсайдер Smart Pikachu утверждает, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащён двухслойным OLED-дисплеем 2K. Эта технология, недавно представленная Apple под названием «Tandem OLED» в их последнем iPad, обеспечивает улучшенную яркость и производительность HDR по сравнению с однослойными OLED-панелями. Хотя Apple популяризировала этот термин, Honor впервые представила его в модели Magic 6 Ultimate. Тем не менее, Xiaomi, похоже, также готова использовать многослойные OLED-дисплеи.

информатор Smart Pikachu

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, как и другие модели этой серии. Утечка также указывает на наличие впечатляющих 24 ГБ оперативной памяти и аккумулятора емкостью более 6000 мАч. Однако это может привести к увеличению веса и толщины устройства. Smart Pikachu предполагает, что 15 Ultra будет не легким и не тонким. Текущий флагман Xiaomi, 14 Ultra, уже довольно массивен — его толщина составляет 9,2 мм, а вес — 229,5 граммов. Если утечка верна, 15 Ultra может оказаться ещё более громоздким.

Важно отметить, что это всего лишь утечки, и окончательные характеристики устройств Xiaomi могут отличаться. Тем не менее, они дают представление о возможных направлениях, в которых компания может развивать свой будущий флагман. Ранее также сообщалось, что Xiaomi планирует выпустить как обычную модель, так и Xiaomi 15 Ultra на глобальном рынке, в то время как Xiaomi 14 Pro может остаться эксклюзивом для Китая.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.