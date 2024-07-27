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Автомобили и мототехника

Meizu раскрыла планы по созданию автомобиля

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.07.2024
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Meizu раскрыла планы по созданию автомобиля

Несмотря на то, что Apple, похоже, выбыла из соревнования за лидерство в сегменте электрических автомобилей, китайские технологические монстры продолжают активно осваивать автомобильную индустрию. Вслед за Huawei, которая уже внедрила свои сервисы в модели автомобилей, такие как HIMA, и Xiaomi, недавно объявившей о своем вступлении в ряды производителей авто, Meizu, вошедшая в состав концерна Geely, планирует выйти на рынок со своим первым автомобилем к концу текущего года.

Информацию об этом раскрыл Ляо Цинхун, главный операционный директор Meizu, в рамках выставки ChinaJoy 2024. Цинхун отметил, что новый автомобиль Meizu будет отличаться по функциональности от продукции традиционных автопроизводителей.

автомобиль Meizu

Автомобиль под названием Meizu DreamCar MX будет создан при поддержке Geely и по предварительным данным разрабатывается на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture). Первые изображения намекают на дизайн седана, размеры которого сопоставимы с моделью Lynk & Co Z10.

Особенностью Meizu выступает акцент на вовлечение клиентов в процесс создания продукта. В январе компания запустила сообщество DreamCar MX, интерактивную платформу, где поклонники могут влиять на дизайн и персонализацию автомобиля, включая выбор цветовой палитры и тем оформления Flyme Auto.

Тем не менее, перспективы автомобильного проекта Meizu остаются неопределенными. Как Meizu, так и Xiaomi не обладают значительным опытом в автопроизводстве, в отличие от устоявшихся компаний отрасли. Китайский рынок электромобилей характеризуется высокой конкуренцией, и компании, такие как BYD и Tesla, уже занимают ведущие позиции.

Успех Meizu во многом будет зависеть от способности компании выделить свой продукт среди других, предложив уникальный пользовательский опыт и эффективно используя производственные ресурсы Geely. С приближением даты запуска, мы ожидаем получить больше информации о Meizu DreamCar MX и его потенциале на рынке электромобилей.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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