Meizu раскрыла планы по созданию автомобиля

Несмотря на то, что Apple, похоже, выбыла из соревнования за лидерство в сегменте электрических автомобилей, китайские технологические монстры продолжают активно осваивать автомобильную индустрию. Вслед за Huawei, которая уже внедрила свои сервисы в модели автомобилей, такие как HIMA, и Xiaomi, недавно объявившей о своем вступлении в ряды производителей авто, Meizu, вошедшая в состав концерна Geely, планирует выйти на рынок со своим первым автомобилем к концу текущего года.

Информацию об этом раскрыл Ляо Цинхун, главный операционный директор Meizu, в рамках выставки ChinaJoy 2024. Цинхун отметил, что новый автомобиль Meizu будет отличаться по функциональности от продукции традиционных автопроизводителей.

Автомобиль под названием Meizu DreamCar MX будет создан при поддержке Geely и по предварительным данным разрабатывается на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture). Первые изображения намекают на дизайн седана, размеры которого сопоставимы с моделью Lynk & Co Z10.

Особенностью Meizu выступает акцент на вовлечение клиентов в процесс создания продукта. В январе компания запустила сообщество DreamCar MX, интерактивную платформу, где поклонники могут влиять на дизайн и персонализацию автомобиля, включая выбор цветовой палитры и тем оформления Flyme Auto.

Тем не менее, перспективы автомобильного проекта Meizu остаются неопределенными. Как Meizu, так и Xiaomi не обладают значительным опытом в автопроизводстве, в отличие от устоявшихся компаний отрасли. Китайский рынок электромобилей характеризуется высокой конкуренцией, и компании, такие как BYD и Tesla, уже занимают ведущие позиции.

Успех Meizu во многом будет зависеть от способности компании выделить свой продукт среди других, предложив уникальный пользовательский опыт и эффективно используя производственные ресурсы Geely. С приближением даты запуска, мы ожидаем получить больше информации о Meizu DreamCar MX и его потенциале на рынке электромобилей.

Источник — gizmochina.com