Раскрыта тактовая частота процессоров серии Core Ultra 200K

С появлением процессоров линейки Arrow Lake, Intel отошла от привычной номенклатуры «Core x-поколения», представив новую серию – Core Ultra для настольных ПК. Выход Core Ultra для ноутбуков уже состоялся, и теперь готовится к внедрению второе поколение процессоров данного семейства.

Источники, близкие к индустрии, раскрыли детали о частотах настольного процессора Arrow Lake Core Ultra 200K. Вершина линейки, Core Ultra 9 285K, будет оснащена 8 ядрами высокой производительности и 16 энергоэффективными ядрами, что в сумме образует 24 ядра и 24 потока. Процессорные ядра P будут построены на архитектуре Lion Cove, тогда как E-ядра базируются на архитектуре Skymont.

Согласно последним отчетам, максимальная турбо-частота одного ядра этого чипа может достигать 5,7 ГГц, в то время как для всех ядер она составляет 5,4 ГГц. Максимальная частота E-ядер фиксируется на уровне 4,6 ГГц. Процессор также будет иметь внушительный объем кэш-памяти в 76 МБ, включая 36 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3) и 40 МБ кэш-памяти второго уровня (L2).

Модель Core Ultra 7 265K, следующая в линейке, обладает 8 ядрами P и 12 ядрами E, с общим числом 20 ядер и потоков. Ее турбо-частота для одного ядра достигает 5,5 ГГц, а для всех ядер – 5,2 ГГц, с частотой E-ядер также на уровне 4,6 ГГц. Объем кэш-памяти этого чипа равен 69 МБ, включая 33 МБ L3 и 36 МБ L2.

Входящий в серию начальный процессор Core Ultra 5 245K оснащен 6 ядрами P и 8 ядрами E, образуя 14-ядерную и 14-поточную структуру. Его турбо-частота для одного ядра составляет до 5,2 ГГц, а полноядерная турбо-частота – 5,0 ГГц. Частота E-ядер также равна 4,6 ГГц, а общий объем кэша составляет 50 МБ, включая 24 МБ L3 и 26 МБ L2.

Все модели из серии Arrow Lake «Core Ultra 200K» поддерживают память DDR5-6400 и совместимы с новейшими материнскими платами Z890, которые оснащены новым сокетом LGA 1851.

Источник — x.com