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Раскрыта тактовая частота процессоров серии Core Ultra 200K

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.07.2024
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Раскрыта тактовая частота процессоров серии Core Ultra 200K

С появлением процессоров линейки Arrow Lake, Intel отошла от привычной номенклатуры «Core x-поколения», представив новую серию – Core Ultra для настольных ПК. Выход Core Ultra для ноутбуков уже состоялся, и теперь готовится к внедрению второе поколение процессоров данного семейства.

Источники, близкие к индустрии, раскрыли детали о частотах настольного процессора Arrow Lake Core Ultra 200K. Вершина линейки, Core Ultra 9 285K, будет оснащена 8 ядрами высокой производительности и 16 энергоэффективными ядрами, что в сумме образует 24 ядра и 24 потока. Процессорные ядра P будут построены на архитектуре Lion Cove, тогда как E-ядра базируются на архитектуре Skymont.

частота процессоров Core Ultra 200

Согласно последним отчетам, максимальная турбо-частота одного ядра этого чипа может достигать 5,7 ГГц, в то время как для всех ядер она составляет 5,4 ГГц. Максимальная частота E-ядер фиксируется на уровне 4,6 ГГц. Процессор также будет иметь внушительный объем кэш-памяти в 76 МБ, включая 36 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3) и 40 МБ кэш-памяти второго уровня (L2).

Модель Core Ultra 7 265K, следующая в линейке, обладает 8 ядрами P и 12 ядрами E, с общим числом 20 ядер и потоков. Ее турбо-частота для одного ядра достигает 5,5 ГГц, а для всех ядер – 5,2 ГГц, с частотой E-ядер также на уровне 4,6 ГГц. Объем кэш-памяти этого чипа равен 69 МБ, включая 33 МБ L3 и 36 МБ L2.

Входящий в серию начальный процессор Core Ultra 5 245K оснащен 6 ядрами P и 8 ядрами E, образуя 14-ядерную и 14-поточную структуру. Его турбо-частота для одного ядра составляет до 5,2 ГГц, а полноядерная турбо-частота – 5,0 ГГц. Частота E-ядер также равна 4,6 ГГц, а общий объем кэша составляет 50 МБ, включая 24 МБ L3 и 26 МБ L2.

Все модели из серии Arrow Lake «Core Ultra 200K» поддерживают память DDR5-6400 и совместимы с новейшими материнскими платами Z890, которые оснащены новым сокетом LGA 1851.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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