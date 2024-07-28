Microsoft признала наличие ошибки в обновлении Windows 11

Microsoft недавно сообщила о проблеме, связанной с июльским обновлением KB5040442 для Windows 11. Ошибка препятствует нормальной загрузке рабочего стола на некоторых устройствах после установки указанного обновления. Пользователи сталкиваются с запуском интерфейса восстановления BitLocker после перезагрузки устройства.

KB5040442 автоматически скачивается и устанавливается на устройствах под управлением Windows 11, оставляя пользователям лишь возможность временно отложить этот процесс, но не отменить его.

Согласно предоставленным Microsoft сведениям, данная проблема в первую очередь касается тех устройств, где активировано шифрование данных. По умолчанию, Windows 11 не активирует шифрование устройства.

В качестве временного решения, Microsoft рекомендует пользователям ввести ключ восстановления BitLocker, когда появляется соответствующий экран восстановления, что позволит устройству запуститься в стандартном режиме.

Обновление KB5040442 применимо к различным версиям Windows 11, включая 23H2, 22H2 и 21H2, а также к версиям 10 22H2 и 21H2. Среди затронутых серверных версий Windows находятся версии с Windows Server 2022 до Windows Server 2008 R2.

Источник — mydrivers.com