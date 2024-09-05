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Xiaomi 15 Ultra получит новый сенсор камеры от Samsung

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.09.2024
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Xiaomi 15 Ultra получит новый сенсор камеры от Samsung

В июне текущего года компания Samsung представила ISOCELL HP9 — инновационный 200-мегапиксельный телефото датчик изображения, который стал первым подобным решением для смартфонов в мире. На данный момент этот сенсор был внедрён лишь в одну модель — Vivo X100 Ultra. Однако скоро ожидается его появление в другом устройстве — Xiaomi 15 Ultra.

По отзывам пользователей, в модели Vivo X100 Ultra датчик ISOCELL HP9 показал отличные результаты. Теперь возникает вопрос, насколько хорошо сможет Xiaomi оптимизировать программное обеспечение, чтобы максимально раскрыть потенциал сенсора.

К сожалению, даже при положительных результатах работы датчика, не стоит ожидать его присутствия в следующем премиальном смартфоне от Samsung — Galaxy S25 Ultra. Для этой модели предусмотрен ISOCELL телеобъектив с разрешением 50 МП.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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