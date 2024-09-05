Xiaomi 15 Ultra получит новый сенсор камеры от Samsung

В июне текущего года компания Samsung представила ISOCELL HP9 — инновационный 200-мегапиксельный телефото датчик изображения, который стал первым подобным решением для смартфонов в мире. На данный момент этот сенсор был внедрён лишь в одну модель — Vivo X100 Ultra. Однако скоро ожидается его появление в другом устройстве — Xiaomi 15 Ultra.

По отзывам пользователей, в модели Vivo X100 Ultra датчик ISOCELL HP9 показал отличные результаты. Теперь возникает вопрос, насколько хорошо сможет Xiaomi оптимизировать программное обеспечение, чтобы максимально раскрыть потенциал сенсора.

К сожалению, даже при положительных результатах работы датчика, не стоит ожидать его присутствия в следующем премиальном смартфоне от Samsung — Galaxy S25 Ultra. Для этой модели предусмотрен ISOCELL телеобъектив с разрешением 50 МП.

Источник — sammobile.com