Project DualPlay от Acer — интересный концепт игрового ноутбука

Издавна игровые ноутбуки традиционно используют внешние игровые контроллеры или классическую пару «мышь и клавиатура». Но компания Acer представила новаторский концептуальный проект DualPlay, который может перевернуть привычные представления о гейминге на портативных ПК. Концептуальный игровой ноутбук от Acer оснащён встроенным геймпадом, который является частью устройства.

Проект под названием DualPlay включает в себя полноценный геймпад, который интегрирован прямо под клавиатурой в области трекпада. Этот контроллер можно извлечь для игры, а после использования – вернуть на место для выполнения стандартных задач. Это решение представляется особенно удобным для тех, кто путешествует и не желает носить с собой отдельный контроллер.

К тому же, съемный контроллер разделяется на две части, позволяя наслаждаться мультиплеерными играми в любой момент, подобно Joy-Cons от Nintendo Switch. Важно отметить, что производитель должен будет уделить внимание качеству этих элементов, чтобы избежать проблемы, такой как «дрейф аналогов», известной по устройствам Nintendo. Встает вопрос о том, как будут храниться отдельные части контроллера, когда ноутбук закрыт.

Дополнительно, ноутбук оснащен инновационной аудиосистемой: два динамика выдвигаются из боковых сторон устройства, обещая обогатить игровой процесс «сердцебиением звука». Учитывая, что качество звука часто является слабым местом игровых ноутбуков, такая функция может стать значительным преимуществом.

По поводу технических характеристик информации пока мало, так как это всего лишь концептуальный дизайн, и финальные спецификации еще не утверждены. Но уже известно, что ноутбук будет оснащен настраиваемой RGB-подсветкой, которая распределена по всему корпусу, включая клавиатуру, границы экрана и трекпад.

Acer пока не сообщила о планах поставить DualPlay на конвейер и предложить его потребителям, но уже заявила о своем стремлении к инновациям в сфере игровых технологий. Этот ноутбук обещает предоставить уникальный игровой опыт для пользователей всех уровней. Мы будем следить за новостями от Acer и обязательно сообщим, если проект DualPlay перейдет от концепции к реальному продукту, который может занять высокие позиции среди лучших игровых ноутбуков на рынке.

Источник — engadget.com