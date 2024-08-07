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Xiaomi 15 Ultra получит камеру на 200 МП и 4-кратный зум

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.08.2024
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Xiaomi 15 Ultra получит камеру на 200 МП и 4-кратный зум

Xiaomi разрабатывает модели смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro специально для китайского рынка. Ожидается, что эти устройства будут представлены в октябре и станут первыми в мире смартфонами, работающими на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4. Также в планах Xiaomi выпустить модель 15 Ultra с тем же процессором, но с улучшенными камерами, премьера которой запланирована на первую половину 2025 года. Инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями, которые раскрывают характеристики камеры смартфона.

Ice Universe о Xiaomi 15 Ultra

Стало известно, что 15 Ultra может получить систему из четырёх камер, в то время как модели 15 и 15 Pro, по слухам, будут оборудованы тройной камерой.

Xiaomi 15 Ultra будет оснащён телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом и невероятным разрешением в 200 мегапикселей. Предполагается, что это будет перископическая камера. Инсайдер также утверждает, что фанаты бренда Xiaomi будут довольны улучшенной камерой 15 Ultra, которая предложит продвинутые возможности зума и широкие углы обзора для съёмки.

Последние утечки постепенно раскрывают всё больше информации о Xiaomi 15 Ultra. Недавно стало известно, что устройство получит двухслойный OLED-дисплей с 2K разрешением и будет защищено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Смартфон будет работать под управлением Android 15 на базе пользовательского интерфейса HyperOS 2.0.

Помимо чипсета Snapdragon 8 Gen 4, новый смартфон будет оборудована оперативной памятью до 24 ГБ и мощной батареей на 6200 мАч. Сообщается, что модель 15 Pro не появится на глобальном рынке, в отличие от моделей 15 и 15 Ultra, которые будут доступны покупателям по всему миру.

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