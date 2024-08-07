Xiaomi 15 Ultra получит камеру на 200 МП и 4-кратный зум

Xiaomi разрабатывает модели смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro специально для китайского рынка. Ожидается, что эти устройства будут представлены в октябре и станут первыми в мире смартфонами, работающими на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4. Также в планах Xiaomi выпустить модель 15 Ultra с тем же процессором, но с улучшенными камерами, премьера которой запланирована на первую половину 2025 года. Инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями, которые раскрывают характеристики камеры смартфона.

Стало известно, что 15 Ultra может получить систему из четырёх камер, в то время как модели 15 и 15 Pro, по слухам, будут оборудованы тройной камерой.

Xiaomi 15 Ultra будет оснащён телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом и невероятным разрешением в 200 мегапикселей. Предполагается, что это будет перископическая камера. Инсайдер также утверждает, что фанаты бренда Xiaomi будут довольны улучшенной камерой 15 Ultra, которая предложит продвинутые возможности зума и широкие углы обзора для съёмки.

Последние утечки постепенно раскрывают всё больше информации о Xiaomi 15 Ultra. Недавно стало известно, что устройство получит двухслойный OLED-дисплей с 2K разрешением и будет защищено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Смартфон будет работать под управлением Android 15 на базе пользовательского интерфейса HyperOS 2.0.

Помимо чипсета Snapdragon 8 Gen 4, новый смартфон будет оборудована оперативной памятью до 24 ГБ и мощной батареей на 6200 мАч. Сообщается, что модель 15 Pro не появится на глобальном рынке, в отличие от моделей 15 и 15 Ultra, которые будут доступны покупателям по всему миру.