Snapdragon 8 Gen 4 показал отличные результаты на Geekbench

Компания Qualcomm готовит к выпуску новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который обещает стать серьёзным соперником для SoC A18, ожидаемого в устройствах Apple в ближайшем будущем. Перед официальным анонсом на саммите Qualcomm, который состоится в конце года, новый процессор уже продемонстрировал свои возможности, появившись в результатах тестирования на платформе Geekbench.

В тестах Snapdragon 8 Gen 4 показал впечатляющие результаты: 2884 балла в одноядерном и 8840 баллов в многоядерном испытаниях. Эти показатели были получены на тестовом устройстве с кодовым названием «Manufacturer Model». Для сравнения: iPhone 15 Pro Max с процессором A17 Pro достиг 2846 и 7024 баллов соответственно.

Слухи говорят о том, что Apple A18 Pro сможет похвастаться ещё более высокими результатами — 3500 баллов в одноядерном тесте и 8200 в многоядерном, хотя эти данные ещё требуют подтверждения.

Snapdragon 8 Gen 4 построен на восьмиядерной архитектуре с шестью ядрами на частоте 2,78 ГГц и двумя ядрами на частоте 4,09 ГГц. Производство нового чипсета осуществляется по передовой 3-нм технологии N3P от TSMC. Протестированное устройство работало под управлением Android 15 и оснащено 12 ГБ оперативной памяти, что указывает на потенциал для достижения еще более высоких результатов после оптимизации со стороны производителей устройств.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 получит новую архитектуру собственных ядер Oryon и обновлённую графическую систему Adreno нового поколения, что сулит значительное улучшение производительности. Графический процессор Adreno 750 в предыдущей версии Snapdragon 8 Gen 3 уже опережает производительность графики в чипсете A17 Pro от Apple, используемом в iPhone 15 Pro Max.

Источник — gizmochina.com