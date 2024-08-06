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Snapdragon 8 Gen 4 показал отличные результаты на Geekbench

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.08.2024
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Snapdragon 8 Gen 4 показал отличные результаты на Geekbench

Компания Qualcomm готовит к выпуску новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который обещает стать серьёзным соперником для SoC A18, ожидаемого в устройствах Apple в ближайшем будущем. Перед официальным анонсом на саммите Qualcomm, который состоится в конце года, новый процессор уже продемонстрировал свои возможности, появившись в результатах тестирования на платформе Geekbench.

В тестах Snapdragon 8 Gen 4 показал впечатляющие результаты: 2884 балла в одноядерном и 8840 баллов в многоядерном испытаниях. Эти показатели были получены на тестовом устройстве с кодовым названием «Manufacturer Model». Для сравнения: iPhone 15 Pro Max с процессором A17 Pro достиг 2846 и 7024 баллов соответственно.

Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench

Слухи говорят о том, что Apple A18 Pro сможет похвастаться ещё более высокими результатами — 3500 баллов в одноядерном тесте и 8200 в многоядерном, хотя эти данные ещё требуют подтверждения.

Snapdragon 8 Gen 4 построен на восьмиядерной архитектуре с шестью ядрами на частоте 2,78 ГГц и двумя ядрами на частоте 4,09 ГГц. Производство нового чипсета осуществляется по передовой 3-нм технологии N3P от TSMC. Протестированное устройство работало под управлением Android 15 и оснащено 12 ГБ оперативной памяти, что указывает на потенциал для достижения еще более высоких результатов после оптимизации со стороны производителей устройств.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 получит новую архитектуру собственных ядер Oryon и обновлённую графическую систему Adreno нового поколения, что сулит значительное улучшение производительности. Графический процессор Adreno 750 в предыдущей версии Snapdragon 8 Gen 3 уже опережает производительность графики в чипсете A17 Pro от Apple, используемом в iPhone 15 Pro Max.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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