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В iOS 18 появится эффект щелчка Таноса

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.08.2024
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В iOS 18 появится эффект щелчка Таноса

Ежедневно пользователи сталкиваются с проблемами мобильного интернета, которые мешают комфортному чтению новостей на смартфонах. В частности, они вынуждены отвлекаться на запросы установки файлов cookie и бороться с избытком рекламы, которая блокирует текст статей. Apple разделяет их недовольство и внедрила новую функцию в iOS 18, направленную на решение этих проблем.

Нововведение под названием «Управление отвлечением» было представлено в браузере Safari в рамках пятой бета-версии iOS 18 и iPadOS 18. Оно позволяет временно скрывать различные раздражающие элементы на мобильных сайтах, включая назойливые рекламные баннеры и видео с автовоспроизведением.

Интересной деталью является анимация, напоминающая щелчок Таноса из киновселенной Marvel, который даёт пользователю ощущение контроля над ситуацией. Это решение не является блокировщиком рекламы, так как реклама все равно загружается и владельцы сайтов получают доход от просмотров. Следовательно, функция не наносит ущерба рекламодателям.

YouTube-канал издания MacRumors представил подробное видео, демонстрирующее работу новой функции. Однако стоит отметить, что для её активации необходимо нажать на кнопку, которая также используется для включения режима чтения. Было бы удобнее, если бы Apple добавила жест для быстрого скрытия ненужных элементов.

Предполагается, что если Apple не внесёт существенных изменений в последний момент, функция «Управление отвлечением» станет частью окончательной версии iOS 18 и iPadOS 18, релиз которых ожидается в следующем месяце. Это нововведение улучшит пользовательский опыт и сделает веб-сёрфинг на мобильных устройствах более приятным и менее отвлекающим.

Источник — theverge.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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