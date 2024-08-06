Galaxy AI может скоро появиться на двух смартфонах Galaxy A

Новые функции Galaxy AI от Samsung стали настоящим прорывом и способствовали увеличению продаж смартфонов флагманской серии Galaxy S24. Показатели прибыли от продаж выросли на двузначные числа по сравнению с Galaxy S23, особенно заметно это было во втором квартале и первой половине 2024 года. Одной из ключевых особенностей Galaxy AI является функция Live Translate, позволяющая вести телефонные разговоры между людьми, говорящими на разных языках, благодаря мгновенному переводу с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, GalaxyAI включает в себя ряд других интеллектуальных функций, таких как Browsing Assist для резюмирования и перевода веб-страниц, Note Assist для создания и редактирования заметок, а также Transcript Assist, которая предлагает перевод документов на английский язык. Интеграция ИИ в определенные устройства линейки Galaxy позволяет сочетать обработку данных непосредственно на устройстве с облачной обработкой, обеспечивая более эффективную работу и полезность функций.

Функционал GalaxyAI также стимулирует творческие способности пользователей. Например, функция «набросок в изображение» преобразует простой рисунок в детализированное изображение, подходящее для использования в рабочих и учебных проектах.

Согласно информации от SamMobile, скоро технология Galaxy AI впервые будет внедрена в смартфоны среднего класса — Galaxy A35 и Galaxy A55, выпущенные в этом году. Ожидается, что обновление One UI 6.1.1, которое привнесёт эту функцию, может быть выпущено для этих моделей уже в текущем или следующем месяце. Однако стоит отметить, что не все функции GalaxyAI, доступные на флагманских моделях, появятся в данных устройствах.

Вероятно, наиболее ресурсоемкие функции ИИ будут отсутствовать в моделях Galaxy A из-за их более скромных вычислительных возможностей. Galaxy A35 работает на процессоре Exynos 1380, а Galaxy A55 — на Exynos 1480, в то время как флагманские модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ используют более мощные процессоры Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона продаж. Все версии Galaxy S24 Ultra оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3.

На данный момент самым доступным смартфоном с технологией GalaxyAI является Galaxy S23 FE. После обновления One UI 6.1.1 модели Galaxy A35 и Galaxy A55 станут самыми бюджетными устройствами с поддержкой GalaxyAI.