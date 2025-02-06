Xiaomi 15 Ultra обещает стать мощнейшим фото-флагманом

Скоро, в конце февраля, состоится релиз Xiaomi 15 Ultra! Мы уже видели несколько утечек, и вот что стало известно сегодня. Новое изображение подтверждает дизайн, который мы уже видели на рендерах. Задняя панель будет частично металлической, частично кожаной – классический стиль, напоминающий дизайн камер Leica.

Система камер впечатляет: четыре объектива, расположенные в два ряда. Верхний ряд – это 200-мегапиксельный датчик и перископический объектив (ему действительно нужно много места!), а нижний – 1-дюймовый основной 50-мегапиксельный сенсор, 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив. Размещение линз, возможно, не самое элегантное, но характеристики обещают быть топовыми.

Внутри Xiaomi 15 Ultra ожидается мощный чипсет Snapdragon 8 Elite. Он будет работать под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Ёмкость батареи, судя по всему, увеличится до внушительных 6000 мАч, а быстрая зарядка останется на уровне 90 Вт. Более того, слухи указывают на 50 Вт беспроводную зарядку. Ожидается, что телефон будет представлен в Китае в конце февраля, а глобальный релиз состоится в начале марта на выставке MWC в Барселоне.

Xiaomi 15 Ultra обещает стать одним из лучших смартфонов 2025 года с передовыми характеристиками камеры, мощным процессором и большим аккумулятором.

Источник — innogyan