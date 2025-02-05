ASUS по-тихому выпустила в продажу ROG Phone 9 FE

Asus выпустил ROG Phone 9 FE (Fan Edition) – бюджетную версию своего топового игрового смартфона. В Таиланде он уже доступен по цене 29 990 тайских бат (около 890 долларов США). Давайте разберёмся, что он предлагает.

ROG Phone 9 FE вышел в единственном цвете «Phantom Black». Он имеет габариты 163,8 x 76,8 x 8,9 мм и весом 225 г. Размеры идентичны ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Но FE на 2 грамма легче.

Вместе с тем в смартфон установили мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Также есть 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Телефон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с технологией LTPO. Его разрешение составляет FHD+ (2400×1080 пикселей), пиковая яркость до 2500 нит с поддержкой HDR10+. Частота обновления экрана динамически изменяется от 1 Гц до 120 Гц. Однако она может быть увеличена до 165 Гц в системных настройках или до 185 Гц в режиме Game Genie. Кроме того экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Другие характеристики

Задняя камера тройная: 50-мегапиксельный основной модуль Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 5-мегапиксельная макрокамера. Фронтальная камера – 32-мегапиксельная RGBW.

Среди дополнительных особенностей стоит отметить стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под экраном, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядки, а также поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Телефон работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом ROG UI. В наличии также AirTrigger – сенсорные кнопки на боковой панели для более комфортной игры и программируемая матрица AniMe Mini-LED (85 точек) на задней панели.

ROG Phone 9 FE – это мощный игровой смартфон с флагманскими характеристиками. Но он имеет более доступную цену, чем стандартная модель ROG Phone 9. Некоторые компромиссы все же присутствуют. Например, емкость аккумулятора меньше, чем у ROG Phone 9 (5800 мАч) и отсутствует телеобъектив. Однако, учитывая характеристики и цену, ROG Phone 9 FE представляет собой весьма привлекательное предложение для геймеров.

Источник — asus