Google Pixel 9a выйдет с бесплатным YouTube Premium

По слухам, Google Pixel 9a выйдет раньше, чем ожидалось – к концу марта, а не в мае, как обычно для серии А. Это значительное изменение в стратегии Google. Вместо традиционного запуска на конференции Google I/O, Pixel 9a, судя по всему, получит отдельный релиз.

Более того, покупатели получат приятный бонус: бесплатные подписки на YouTube Premium (на три месяца), Google One (100 ГБ, также на три месяца, но без премиального AI-плана) и Fitbit Premium (на шесть месяцев). Это похоже на предложение, которое Google делал с флагманскими моделями Pixel 9.

Технические характеристики Pixel 9a

Экран: 6,28-дюймовый Actua дисплей с пиковой яркостью 2700 нит и яркостью HDR 1800 нит. Он будет больше и ярче, чем у Pixel 8a. Защита, вероятно, будет обеспечена стеклом Gorilla Glass 3.

6,28-дюймовый Actua дисплей с пиковой яркостью 2700 нит и яркостью HDR 1800 нит. Он будет больше и ярче, чем у Pixel 8a. Защита, вероятно, будет обеспечена стеклом Gorilla Glass 3. Камеры: Ожидается двойная основная камера: 48-мегапиксельный основной датчик (возможно, Sony IMX712) и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера, предположительно, будет 13-мегапиксельной, как и в Pixel 8a.

Ожидается двойная основная камера: 48-мегапиксельный основной датчик (возможно, Sony IMX712) и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера, предположительно, будет 13-мегапиксельной, как и в Pixel 8a. Процессор: Вероятнее всего, будет установлен чипсет Google Tensor G4, обеспечивающий высокую производительность.

Вероятнее всего, будет установлен чипсет Google Tensor G4, обеспечивающий высокую производительность. Аккумулятор и зарядка: Ожидается батарея емкостью 5100 мАч. Также он получит поддержку 23-ваттной проводной и 7,5-ваттной беспроводной зарядки. Это будет самый емкий аккумулятор среди всех моделей Pixel A-серии.

Ожидается батарея емкостью 5100 мАч. Также он получит поддержку 23-ваттной проводной и 7,5-ваттной беспроводной зарядки. Это будет самый емкий аккумулятор среди всех моделей Pixel A-серии. Прочее: Появление Pixel 9a (с кодовым именем TG4/GTF7P) на сайте EMVCo подтверждает запуск с Android 15. Ожидается компактный форм-фактор, схожий с дизайном других моделей серии A, и, возможно, защита по стандарту IP68.

Предварительные заказы, согласно утечкам, начнутся 19 марта, а продажи – 26 марта. Ожидаемая цена в США составляет 499 долларов за версию на 128 ГБ. Это соответствует цене Pixel 8a. Наличие модели на 256 ГБ также возможно. Цветовые варианты, вероятно, будут включать Obsidian, Porcelain, Iris и Peony. Вся предоставленная информация основана на слухах и утечках, поэтому следует относиться к ней с долей скептицизма.

Источник — 91mobiles