OM-3 — новая камера от OM System с ретро дизайном

OM System выпустила новую камеру OM-3. Она очаровывает своим ретро-дизайном, вдохновлённым культовой Olympus OM-1 70-х годов. Который также напоминает популярную цифровую Olympus Pen-F 2016 года. В своей линейке OM-3 находится между флагманом OM-1 II и моделью OM-5.

Камера унаследовала от OM-1 II 20-мегапиксельный сенсор Micro Four Thirds и процессор Truepic X. Она обеспечивает отличную стабилизацию изображения (до 7,5EV) и автофокус с распознаванием объектов на основе ИИ. Куда же без него. Корпус защищён от пыли, брызг и мороза (IP53). Отличительной чертой является «творческий диск». Он подобен тому, что был в Pen-F, позволяет быстро выбирать цветовые профили и художественные фильтры. Этот диск предлагает четыре режима: цветовой профиль (с четырьмя настраиваемыми вариантами, имитирующими плёнку), монохромный профиль (с четырьмя черно-белыми стилями), художественные фильтры и цветовой редактор.

OM-3 предлагает мощность OM-1 II в более компактном и доступном ретро-корпусе с удобным доступом к основным функциям. Это делает её привлекательной альтернативой камерам Fujifilm. Несмотря на компактность (вес менее 500 г) и меньшие размеры по сравнению с OM-1 II, камера отличается высокой надёжностью благодаря металлическому корпусу.

Что нового

Среди новых функций – диск для переключения между режимами фото/видео и параметрами съёмки в движении. Также есть возможность записи видео 4K до 60 кадров в секунду и Full HD до 120 кадров в секунду. OM System добавила новые кинематографические режимы с цветовыми профилями для расширенного динамического диапазона.

Отдельная кнопка обеспечивает прямой доступ к функциям вычислительной фотографии. Например таким как Live ND-фильтры (шесть уровней от ND2 до ND64), градиентный ND-фильтр, Live Composite для ночной съёмки и режим высокого разрешения (до 80 МП). Всё это призвано минимизировать необходимость в дополнительных аксессуарах и сократить время постобработки.

По цене OM-3 конкурирует с камерами, такими как Fujifilm X-T5. Даже несмотря на меньшее разрешение и размер сенсора. Тем не менее, высокая скорость (до 120 кадров в секунду) делает её идеальным вариантом для путешествий и съёмки на природе. OM System также выпустила обновлённые версии трёх объективов с улучшенной защитой от непогоды: M.Zuiko Digital 17mm F1.8 II, 25 мм F1.8 II и ED 100-400 мм F5.0-6.3 II. Объектив 17 мм хорошо подходит для OM-3, особенно для стрит-фотографии.