Xiaomi 15 показал отличные результаты в играх и бенчмарках

Xiaomi представит свои флагманские смартфоны 15-й серии 29 октября. В преддверии этого события, инсайдер Digital Chat Station поделился информацией об одной из модели. В частности, он протестировал игровые возможности и общую производительность Xiaomi 15. Кроме того, инсайдер рассказал о новой операционной системе HyperOS 2.0, работающей на базе Android 15.

Производительность Xiaomi 15

Тестирование производительности и игровых возможностей Xiaomi 15 проводилось на устройстве с топовой конфигурацией. Смартфон имел: процессор Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. В результате, телефон показал практически идеальную частоту кадров в популярных мобильных играх.

Например, игра Honor of Kings показала стабильную частоту 119,8 кадров в секунду при энергопотреблении всего 3,65 Вт. В требовательной игре Genshin Impact устройство достигло стабильных 59,9 кадров в секунду при энергопотреблении 4,08 Вт. Игра Star Iron показала среднюю частоту кадров 59,8 fps при энергопотреблении 4,53 Вт.

Далее, в бенчмарке Geekbench 6 смартфон смог набрать 3080 баллов в одноядерном тесте и 9475 баллов в многоядерном. В 3DMark Wild Life результат составил 2530 баллов при средней частоте кадров 18,74 fps. Согласно инсайдеру, Xiaomi 15 с процессором Snapdragon 8 Elite превосходит по производительности и энергоэффективности Dimensity 9400, а также значительно опережает Snapdragon 8 Gen 3. Отмечается также улучшение температурного режима. Это критически важно для поддержания высокой производительности во время длительных игровых сессий.

Другие характеристики

Кроме того, инсайдер подчеркивает заметное повышение общей плавности работы HyperOS 2.0. Это проявляется в более быстром времени запуска приложений, более плавной анимации и добавлении новых эффектов перехода в интерфейсе.

Наконец, он также упомянул некоторые характеристики моделей: базовая модель Xiaomi 15 получит 6,36-дюймовый плоский AMOLED-экран, в то время как Pro-версия будет оснащена 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Кроме того, не исключается возможность, что Xiaomi 15 Pro получит аккумулятор емкостью 6000 мАч с кремниево-углеродным анодом и поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, хотя эта информация пока не подтверждена официально.