Google Tensor G5: анализ ключевых улучшений чипсета для Pixel 10

Google Tensor G5 — процессор предназначенный для будущих смартфонов Pixel 10. Он представляет собой значительный шаг в развитии собственных разработок Google в области чипсетов. Впервые Google полностью отказалась от сотрудничества с Samsung. Компания взяла на себя весь процесс проектирования. Таким образом, корпорация добра хочет повысить градус конкурентной борьбы на рынке. Стоит отметить, что раньше она значительно отставала.

Ключевые изменения в архитектуре Tensor G5

Центральный процессор (CPU): Несмотря на сохранение основного ядра Cortex-X4, Google существенно переконфигурировала кластеры ядер. Теперь средний кластер включает пять ядер Cortex-A725, а маломощный кластер сокращен до двух ядер Cortex-A520. Это решение будет способствовать улучшению многоядерной производительности.

Графический процессор (GPU): Произошел значительный переход на графический процессор IMG DXT-48-1536 от Imagination Technologies, работающий на частоте 1,1 ГГц. Это способствовало введению поддержки трассировки лучей (ray tracing) и виртуализации GPU – функций, отсутствовавших в предыдущих поколениях Tensor.

Tensor Processing Unit (TPU): TPU в Tensor G5 демонстрирует умеренное, но важное улучшение производительности по сравнению с G4 – прирост составляет 14%. Это выражается в увеличении TOPS (триллионов операций в секунду), а также в появлении новых возможностей, таких как встроенные ядра RISC-V и поддержка обучения на устройстве.

Технологический процесс: Чипсет Tensor G5 изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC N3E. Такой же техпроцесс используется в Apple A18 Pro. Однако, размер кристалла G5 (121 мм²) заметно больше, чем у A18 Pro (105 мм²).

Хотя на бумаге спецификации могут не казаться революционными, важно отметить, что Google делает ставку на оптимизацию программного обеспечения для максимального использования возможностей нового оборудования и предоставления расширенных функций в серии Pixel 10. В целом, улучшения Tensor G5 представляют собой эволюционный, а не революционный скачок в производительности. Ключевым моментом является интеграция аппаратного и программного обеспечения для достижения оптимальных результатов.

Источник — androidauthority.com