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Все нововведения iOS 18.2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.10.2024
4 Просмотра 0
Все нововведения iOS 18.2

Вчера вечером Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2 для разработчиков. Эта версия доступна только на устройствах, поддерживающих Apple Intelligence. Она включает в себя множество новых функций. Все они станут доступны каждому после выхода полной версии программного обеспечения. В частности, новые функции Apple Intelligence предлагают гораздо более увлекательный и интерактивный опыт по сравнению с iOS 18.1.

Мы собрали воедино все нововведения iOS 18.2.

Новые функции и возможности iOS 18.2

Это обновление выделяется своими интересными и креативными инструментами, особенно Image Playground и Genmoji. Вот некоторые важные функции Apple Intelligence, включенные в iOS 18.2:

  • Image Playground. Это новое приложение предлагает платформу, на которой вы можете стилизовать изображения своих друзей или себя. Вы можете вносить изменения в указанные вами темы или изображения.
  • Image Wand. В интеграции с приложением Notes, представляет собой инструмент, с помощью которого можно добавлять изображения в заметки. Вы можете превратить грубые наброски, нарисованные с помощью Apple Pencil на iPad, в стильные изображения.
  • Genmoji. С помощью этой функции вы можете создавать свои собственные смайлы или эмодзи. Genmoji похож на Image Playground, но его можно персонализировать с помощью смайликов меньшего размера. Устройства на iOS 18.1 также могут видеть Genmoji, но создавать их можно только на iOS 18.2.
  • Siri ChatGPT. Теперь Siri может направлять ваши запросы в ChatGPT. Эта функция полностью настраивается пользователем. Для этого не требуется учетная запись OpenAI. Siri будет запрашивать ваше разрешение для отправки каждого запроса в ChatGPT. Чат бот может предоставлять более полную информацию, чем Siri. Он также может создавать как текстовый, так и визуальный контент.
  • Визуальный интеллект (Visual Intelligence). Вы можете распознавать объекты и места вокруг вас с помощью функции визуального интеллекта на iPhone 16. Эта функция включается долгим нажатием кнопки «Управление камерой». После чего вы сможете просматривать обзоры ресторанов, копировать тексты и даже задавать вопросы в ChatGPT.
  • Инструменты письма (Writing Tools): больше не ограничивается тремя стилями. Вы можете задать тон или структуру вашего контента, превратить электронное письмо в стихотворение или добавить более динамичные слова.
  • Языковая поддержка: с iOS 18.2 Apple Intelligence становится доступной в других англоязычных странах, таких как Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Южная Африка.

Apple Arcade и другие функции

  • Apple Arcade: в раздел «Все игры» добавлено новое раскрывающееся меню фильтров. Предварительный просмотр игры также стал необязательным.
  • Почтовое приложение: в iOS 18.2 добавлены новые категории для важных писем, предложений, информационных бюллетеней и других писем. Существует также новый режим просмотра, который добавляет увеличенные изображения людей и компаний и объединяет все электронные письма от одного человека.
  • Голосовые заметки: теперь вы можете накладывать две аудиозаписи друг на друга и редактировать их как слои.
  • ЕС – Удаление приложений: пользователи в Европейском Союзе теперь смогут удалять важные приложения, такие как App Store, Safari, «Сообщения», «Камера» и «Фотографии».
  • Приложения по умолчанию: в iOS 18.2 на вкладке «Приложения» появился новый раздел «Приложения по умолчанию». Здесь вы можете управлять приложениями по умолчанию, такими как электронная почта, обмен сообщениями, вызов, браузер и клавиатура. В Европейском Союзе также есть возможность выбрать приложения для звонков и обмена сообщениями сторонних производителей.
  • Ограничение громкости: в раздел «Звуковые и тактильные уведомления» меню «Настройки» добавлена ​​новая опция «Ограничение громкости». С помощью этой опции вы можете ограничить громкость динамика iPhone.

Другие изменения

  • Safari: Настройки предлагают новые возможности управления данными и историей веб-сайта. Доступны варианты импорта и экспорта.
  • Подкасты: категории теперь можно добавлять в избранное в приложении «Подкасты».
  • Уведомления об апноэ во сне: Уведомления об апноэ во сне становятся доступны на совместимых моделях Apple Watch.

Исходя из этого можно сделать вывод, что бета-версия iOS 18.2, доступная разработчикам, содержит множество нововведений. В частности, функции Apple Intelligence улучшают взаимодействие с пользователем, предлагая больше персонализации и развлечений.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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