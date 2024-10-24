Вчера вечером Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2 для разработчиков. Эта версия доступна только на устройствах, поддерживающих Apple Intelligence. Она включает в себя множество новых функций. Все они станут доступны каждому после выхода полной версии программного обеспечения. В частности, новые функции Apple Intelligence предлагают гораздо более увлекательный и интерактивный опыт по сравнению с iOS 18.1.

Мы собрали воедино все нововведения iOS 18.2.

Новые функции и возможности iOS 18.2

Это обновление выделяется своими интересными и креативными инструментами, особенно Image Playground и Genmoji. Вот некоторые важные функции Apple Intelligence, включенные в iOS 18.2:

Image Playground . Это новое приложение предлагает платформу, на которой вы можете стилизовать изображения своих друзей или себя. Вы можете вносить изменения в указанные вами темы или изображения.

. Это новое приложение предлагает платформу, на которой вы можете стилизовать изображения своих друзей или себя. Вы можете вносить изменения в указанные вами темы или изображения. Image Wand . В интеграции с приложением Notes, представляет собой инструмент, с помощью которого можно добавлять изображения в заметки. Вы можете превратить грубые наброски, нарисованные с помощью Apple Pencil на iPad, в стильные изображения.

. В интеграции с приложением Notes, представляет собой инструмент, с помощью которого можно добавлять изображения в заметки. Вы можете превратить грубые наброски, нарисованные с помощью Apple Pencil на iPad, в стильные изображения. Genmoji . С помощью этой функции вы можете создавать свои собственные смайлы или эмодзи. Genmoji похож на Image Playground, но его можно персонализировать с помощью смайликов меньшего размера. Устройства на iOS 18.1 также могут видеть Genmoji, но создавать их можно только на iOS 18.2.

. С помощью этой функции вы можете создавать свои собственные смайлы или эмодзи. Genmoji похож на Image Playground, но его можно персонализировать с помощью смайликов меньшего размера. Устройства на iOS 18.1 также могут видеть Genmoji, но создавать их можно только на iOS 18.2. Siri ChatGPT . Теперь Siri может направлять ваши запросы в ChatGPT. Эта функция полностью настраивается пользователем. Для этого не требуется учетная запись OpenAI. Siri будет запрашивать ваше разрешение для отправки каждого запроса в ChatGPT. Чат бот может предоставлять более полную информацию, чем Siri. Он также может создавать как текстовый, так и визуальный контент.

. Теперь Siri может направлять ваши запросы в ChatGPT. Эта функция полностью настраивается пользователем. Для этого не требуется учетная запись OpenAI. Siri будет запрашивать ваше разрешение для отправки каждого запроса в ChatGPT. Чат бот может предоставлять более полную информацию, чем Siri. Он также может создавать как текстовый, так и визуальный контент. Визуальный интеллект (Visual Intelligence) . Вы можете распознавать объекты и места вокруг вас с помощью функции визуального интеллекта на iPhone 16. Эта функция включается долгим нажатием кнопки «Управление камерой». После чего вы сможете просматривать обзоры ресторанов, копировать тексты и даже задавать вопросы в ChatGPT.

. Вы можете распознавать объекты и места вокруг вас с помощью функции визуального интеллекта на iPhone 16. Эта функция включается долгим нажатием кнопки «Управление камерой». После чего вы сможете просматривать обзоры ресторанов, копировать тексты и даже задавать вопросы в ChatGPT. Инструменты письма (Writing Tools): больше не ограничивается тремя стилями. Вы можете задать тон или структуру вашего контента, превратить электронное письмо в стихотворение или добавить более динамичные слова.

больше не ограничивается тремя стилями. Вы можете задать тон или структуру вашего контента, превратить электронное письмо в стихотворение или добавить более динамичные слова. Языковая поддержка: с iOS 18.2 Apple Intelligence становится доступной в других англоязычных странах, таких как Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Южная Африка.

Apple Arcade и другие функции

Apple Arcade: в раздел «Все игры» добавлено новое раскрывающееся меню фильтров. Предварительный просмотр игры также стал необязательным.

в раздел «Все игры» добавлено новое раскрывающееся меню фильтров. Предварительный просмотр игры также стал необязательным. Почтовое приложение: в iOS 18.2 добавлены новые категории для важных писем, предложений, информационных бюллетеней и других писем. Существует также новый режим просмотра, который добавляет увеличенные изображения людей и компаний и объединяет все электронные письма от одного человека.

в iOS 18.2 добавлены новые категории для важных писем, предложений, информационных бюллетеней и других писем. Существует также новый режим просмотра, который добавляет увеличенные изображения людей и компаний и объединяет все электронные письма от одного человека. Голосовые заметки: теперь вы можете накладывать две аудиозаписи друг на друга и редактировать их как слои.

теперь вы можете накладывать две аудиозаписи друг на друга и редактировать их как слои. ЕС – Удаление приложений: пользователи в Европейском Союзе теперь смогут удалять важные приложения, такие как App Store, Safari, «Сообщения», «Камера» и «Фотографии».

пользователи в Европейском Союзе теперь смогут удалять важные приложения, такие как App Store, Safari, «Сообщения», «Камера» и «Фотографии». Приложения по умолчанию: в iOS 18.2 на вкладке «Приложения» появился новый раздел «Приложения по умолчанию». Здесь вы можете управлять приложениями по умолчанию, такими как электронная почта, обмен сообщениями, вызов, браузер и клавиатура. В Европейском Союзе также есть возможность выбрать приложения для звонков и обмена сообщениями сторонних производителей.

в iOS 18.2 на вкладке «Приложения» появился новый раздел «Приложения по умолчанию». Здесь вы можете управлять приложениями по умолчанию, такими как электронная почта, обмен сообщениями, вызов, браузер и клавиатура. В Европейском Союзе также есть возможность выбрать приложения для звонков и обмена сообщениями сторонних производителей. Ограничение громкости: в раздел «Звуковые и тактильные уведомления» меню «Настройки» добавлена ​​новая опция «Ограничение громкости». С помощью этой опции вы можете ограничить громкость динамика iPhone.

Другие изменения

Safari: Настройки предлагают новые возможности управления данными и историей веб-сайта. Доступны варианты импорта и экспорта.

Настройки предлагают новые возможности управления данными и историей веб-сайта. Доступны варианты импорта и экспорта. Подкасты: категории теперь можно добавлять в избранное в приложении «Подкасты».

категории теперь можно добавлять в избранное в приложении «Подкасты». Уведомления об апноэ во сне: Уведомления об апноэ во сне становятся доступны на совместимых моделях Apple Watch.

Исходя из этого можно сделать вывод, что бета-версия iOS 18.2, доступная разработчикам, содержит множество нововведений. В частности, функции Apple Intelligence улучшают взаимодействие с пользователем, предлагая больше персонализации и развлечений.