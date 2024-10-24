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Samsung Galaxy Ring 2, возможно, решит проблему подбора размера умных колец

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.10.2024
9 Просмотров 0
Samsung Galaxy Ring 2, возможно, решит проблему подбора размера умных колец

Samsung запатентовала дизайн своего следующего поколения смарт-колец Galaxy Ring 2, решающего проблему подбора размера. Патент был опубликован в южнокорейской базе данных KIPRIS. Он описывает регулируемый внутренний ремешок, позволяющий изменять размер кольца для более комфортной посадки на разных пальцах.

Такое решение значительно улучшит пользовательский опыт. Поскольку текущая модель Galaxy Ring предлагается в ограниченном количестве размеров, это создаёт неудобства при выборе. Неточный размер может также приводить к некорректным показаниям датчиков, например, сердечного ритма. Samsung Galaxy Ring 2 предполагает использование эластичного материала внутри кольца с системой фиксации. Это позволит устройству адаптироваться к размеру пальца пользователя.

Подобные патенты на саморегулирующиеся кольца также разрабатываются другими компаниями, такими как Xiaomi и Oura. Стоит отметить, что наличие патента не гарантирует выпуск продукта с такой функцией. В то же время, растущая популярность смарт-колец делает такое решение весьма вероятным. Дизайн Galaxy Ring 2, согласно утечкам, будет существенно отличается от первого поколения, и предполагается, что он будет включать в себя улучшенные возможности отслеживания здоровья, обеспечивая более точные показания благодаря улучшенной посадке.

Оригинальный Galaxy Ring предлагается в девяти размерах (с 5 по 13) и трёх цветах, но новая конструкция может устранить необходимость в таком широком выборе размеров. Samsung стремится к постоянному совершенствованию своих продуктов и технологий, и данная разработка является ярким примером этого стремления к улучшению пользовательского опыта.

Источник — galaxyclub.nl

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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