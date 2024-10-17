Xiaomi 15: основные характеристики и дата выхода

По предварительным данным, серия смартфонов Xiaomi 15 выйдет 20 октября в Китае. Примечательно, что это будут одни из первых устройств, работающих на базе нового чипсета Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Несмотря на приближающуюся дату релиза, информация о характеристиках, особенно стандартной модели, остается ограниченной.

Однако, благодаря инсайдеру Йогешу Брару, у нас есть некоторые ключевые спецификации Xiaomi 15. Он сообщает о 6,36-дюймовом плоском AMOLED-дисплее с разрешением 1,5K, аналогичном Xiaomi 14. Точная информация о яркости отсутствует. Предполагается, что в смартфон будет установлена панель TCL Huaxing C9, поэтому он получит более высокую яркость и улучшенную цветопередачу по сравнению с предшественником. Для сравнения, экран Xiaomi 14 достигает 1000 нит под прямым солнечным светом и пиковых 3000 нит в HDR.

Xiaomi 15 получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4 (или Snapdragon 8 Elite). Емкость аккумулятора составит 5500 мАч, что значительно больше, чем 4610 мАч у предыдущей модели. Ожидается поддержка быстрой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 50 Вт.

Камера Xiaomi 15, согласно слухам, будет тройной с 50-мегапиксельными сенсорами: основной OV50H, широкоугольный и телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом. Это обновление по сравнению с основным датчиком Light Fusion 900 (50 Мп) в Xiaomi 14. OV50H известен своей отличной производительностью в условиях низкой освещенности и автофокусом благодаря технологии DCG™. Операционная система — HyperOS 2.0 на базе Android 15.

Кроме того, Xiaomi 15 и 15 Pro, согласно утечкам, могут получить до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Ожидается, что Xiaomi 15 Pro будет доступен в трёх цветах: серебристом, белом и чёрном, и будет оснащён оптикой Leica Summilux.