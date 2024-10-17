Изображение Galaxy S25 Ultra показывает новый дизайн со скругленными краями

В начале следующего года Samsung планирует выпустить свой новый флагманский смартфон, Galaxy S25 Ultra. По слухам, он получит значительные обновления как в аппаратной, так и в программной части. Одно из наиболее заметных изменений коснется дизайна задней камеры.

Galaxy S25 Ultra сохранит четырехкамерную систему, но с существенными модификациями в аппаратном обеспечении и внешнем виде.

Недавно появившееся изображения демонстрируют наличие металлических колец вокруг каждой линзы камеры. Также можно заметить пластиковую вставку с концентрическим рисунком между линзой и кольцом. Светодиодная вспышка расположена между 3-кратным телеобъективом и блоком лазерной автофокусировки. Корпус телефона будет иметь полностью плоские металлические боковые грани. Возможно, они будут изготовленные из титана, как и у Galaxy S24 Ultra.

Ключевое отличие от предшественника – слегка закругленные углы, призванные улучшить эргономику и удобство использования. В отличие от моделей Galaxy S22 Ultra – S24 Ultra с их острыми углами, Galaxy S25 Ultra будет более приятен на ощупь.

Известный инсайдер Ice Universe подтверждает достоверность этой концепции. Он указал на высокую вероятность того, что финальный дизайн будет очень близок к представленным изображениям. Он также предполагает, что доминирующим цветом останется титановый серый, аналогично Galaxy S24 Ultra.

Характеристики

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra получит 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Технические характеристики также включают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, варианты встроенной памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Предполагается, что смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15 и пользовательским интерфейсом One UI 7.1, отличающимся плавностью, широкими возможностями настройки и многофункциональностью. Ожидается, что устройство получит семь крупных обновлений Android.

Источник — sammobile.com