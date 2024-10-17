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Изображение Galaxy S25 Ultra показывает новый дизайн со скругленными краями

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.10.2024
5 Просмотров 0
Изображение Galaxy S25 Ultra показывает новый дизайн со скругленными краями

В начале следующего года Samsung планирует выпустить свой новый флагманский смартфон, Galaxy S25 Ultra. По слухам, он получит значительные обновления как в аппаратной, так и в программной части. Одно из наиболее заметных изменений коснется дизайна задней камеры.

Galaxy S25 Ultra сохранит четырехкамерную систему, но с существенными модификациями в аппаратном обеспечении и внешнем виде.

Недавно появившееся изображения демонстрируют наличие металлических колец вокруг каждой линзы камеры. Также можно заметить пластиковую вставку с концентрическим рисунком между линзой и кольцом. Светодиодная вспышка расположена между 3-кратным телеобъективом и блоком лазерной автофокусировки. Корпус телефона будет иметь полностью плоские металлические боковые грани. Возможно, они будут изготовленные из титана, как и у Galaxy S24 Ultra.

Ключевое отличие от предшественника – слегка закругленные углы, призванные улучшить эргономику и удобство использования. В отличие от моделей Galaxy S22 Ultra – S24 Ultra с их острыми углами, Galaxy S25 Ultra будет более приятен на ощупь.

Galaxy S25 Ultra предполагаемый дизайн

Известный инсайдер Ice Universe подтверждает достоверность этой концепции. Он указал на высокую вероятность того, что финальный дизайн будет очень близок к представленным изображениям. Он также предполагает, что доминирующим цветом останется титановый серый, аналогично Galaxy S24 Ultra.

Характеристики

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra получит 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Технические характеристики также включают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, варианты встроенной памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Предполагается, что смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15 и пользовательским интерфейсом One UI 7.1, отличающимся плавностью, широкими возможностями настройки и многофункциональностью. Ожидается, что устройство получит семь крупных обновлений Android.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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