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Интернет и ПО

В YouTube Shorts блогеры смогут делать ремиксы песен с ИИ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.11.2024
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В YouTube Shorts блогеры смогут делать ремиксы песен с ИИ

YouTube Shorts запустил новую крутую функцию — ремиксирование песен с помощью ИИ. Это расширение уже существующего инструмента Dream Track, который появился в ноябре 2023 года. Теперь избранные авторы YouTube Shorts могут не только создавать песни с помощью AI-голосов известных артистов, таких как Чарли Пут, Charli XCX, Джон Ледженд, но и делать свои собственные ремиксы на уже существующие треки.

В целом, процесс очень простой: авторы выбирают песню и дают ИИ указания, как её изменить. Можно поменять жанр, настроение или что-то ещё — всё зависит от фантазии автора. ИИ генерирует новый 30-секундный трек, который сохраняет основной вокал и текст оригинальной песни. При этом YouTube гарантирует, что все ремиксы будут правильно атрибутированы. То есть будет понятно, какая песня взята за основу и что в ней изменил искусственный интеллект.

Dream Track работает на основе модели Lyria от Google DeepMind. Он является частью более масштабного эксперимента YouTube по использованию ИИ в создании музыки. Компания сотрудничает с музыкальными лейблами и артистами, чтобы обеспечить законность использования музыки и разработать ответственные подходы к применению ИИ. Пока что функция доступна ограниченному числу авторов в США. Однако, YouTube Shorts планирует расширять её возможности в будущем. Эта функция может значительно упростить создание музыки для коротких видео. Она позволит авторам быстро и легко подбирать подходящий саундтрек под свои ролики.

Источник — engadget

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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