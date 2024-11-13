Главная » Интернет и ПО В YouTube Shorts блогеры смогут делать ремиксы песен с ИИ Интернет и ПО В YouTube Shorts блогеры смогут делать ремиксы песен с ИИ Анатолий Пшеницын 4 Просмотра

YouTube Shorts запустил новую крутую функцию — ремиксирование песен с помощью ИИ. Это расширение уже существующего инструмента Dream Track, который появился в ноябре 2023 года. Теперь избранные авторы YouTube Shorts могут не только создавать песни с помощью AI-голосов известных артистов, таких как Чарли Пут, Charli XCX, Джон Ледженд, но и делать свои собственные ремиксы на уже существующие треки.

В целом, процесс очень простой: авторы выбирают песню и дают ИИ указания, как её изменить. Можно поменять жанр, настроение или что-то ещё — всё зависит от фантазии автора. ИИ генерирует новый 30-секундный трек, который сохраняет основной вокал и текст оригинальной песни. При этом YouTube гарантирует, что все ремиксы будут правильно атрибутированы. То есть будет понятно, какая песня взята за основу и что в ней изменил искусственный интеллект.

Dream Track работает на основе модели Lyria от Google DeepMind. Он является частью более масштабного эксперимента YouTube по использованию ИИ в создании музыки. Компания сотрудничает с музыкальными лейблами и артистами, чтобы обеспечить законность использования музыки и разработать ответственные подходы к применению ИИ. Пока что функция доступна ограниченному числу авторов в США. Однако, YouTube Shorts планирует расширять её возможности в будущем. Эта функция может значительно упростить создание музыки для коротких видео. Она позволит авторам быстро и легко подбирать подходящий саундтрек под свои ролики.

Источник — engadget