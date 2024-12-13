Windows Recall AI может захватывать данные банковских карт

Функция Windows Recall от Microsoft вызывает много споров. Эта функция, появившаяся в обновлении Windows 11 версии 24H2 и предназначенная для ПК Copilot+, делает снимки экрана каждые несколько секунд, анализируя их с помощью искусственного интеллекта. По сути, Recall – это своего рода «фотографическая память» компьютера, записывающая практически всю активность пользователя в течение трех месяцев. В чем же проблема?

Изначально Recall была доступна только на новых ПК Copilot+, но позже Microsoft расширила её доступность на компьютеры с процессорами Intel и AMD.

Однако, из-за опасений по поводу конфиденциальности и безопасности, релиз Recall неоднократно откладывали. Эксперты выразили обеспокоенность, назвав функцию потенциальной угрозой безопасности и удобным инструментом для хакеров. Хотя Microsoft пыталась решить проблемы, добавив возможность отключать функцию и используя Windows Hello для доступа, проблемы сохраняются.

Несмотря на наличие в настройках фильтра, который должен блокировать захват конфиденциальной информации (номера банковских карт, пароли и т.д.), тесты показали, что фильтр работает не всегда. В одном из экспериментов, даже с включенным фильтром, Recall сохраняла данные банковских карт и пароли, даже если они были введены в обычный текстовой документ или на специально созданной веб-странице. Хотя на сайтах интернет-магазинов чувствительная информация, как правило, фильтруется корректно, это не гарантирует полной безопасности.

Microsoft в ответ на критику рекомендует пользователям обращаться в компанию через форму обратной связи и обещает дальнейшее улучшение функции. Функция Windows Recall также вызывает проблемы с File Explorer. При отключении Recall не работает современный интерфейс проводника. Кроме того, Recall требует значительных ресурсов компьютера: процессор Snapdragon X Elite от Qualcomm, блок нейронной обработки (NPU), не менее 250 ГБ общего дискового пространства и не менее 50 ГБ свободного пространства.

В целом, Recall продолжает оставаться предметом острых дискуссий, вызывая беспокойство пользователей по поводу конфиденциальности и сбора данных.

Источник — windowscentral