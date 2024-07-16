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Вышла публичная бета-версия iOS 18: вот как ее установить

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.07.2024
217 Просмотров 0
Вышла публичная бета-версия iOS 18 вот как ее установить

Хотя мы ожидали, что первая публичная бета-версия iOS 18 будет выпущена завтра, Apple удивила всех, представив её уже сегодня. Это произошло всего через несколько часов после повторного выпуска iOS 18 Beta 3 для разработчиков.

Мы предполагали, что Apple будет следовать прошлогодней схеме, когда публичная бета-версия iOS 17 была выпущена на следующий день после повторного выпуска iOS 17 Beta 3 для разработчиков. Однако в этот раз компания не стала ждать и представила публичную бета-версию iOS 18 на день раньше. Пока что Apple не выпустила публичные бета-версии других своих операционных систем, поэтому они могут появиться немного позже.

Публичная бета-версия iOS 18

Публичная бета-версия считается менее глючной и идеально подходит для тех, кто хочет попробовать новые функции без значительных потерь в производительности. iOS 18 была представлена в прошлом месяце на WWDC, и Apple обещала выпустить ее в этом месяце.

Публичная бета-версия iOS 18

Первая публичная бета-версия включает те же изменения, что и бета-версия для разработчиков. Это значит, что пользователи получат все новые функции, начиная с первой бета-версии и заканчивая недавним повторным выпуском Beta 3. Среди новых функций: новые параметры настройки домашнего экрана, темный режим для значков приложений, поддержка RCS, изменение сочетания клавиш на экране блокировки, скрытие и блокировка приложений, новый макет фотографий, обновленный центр управления, изменения центра управления, новое приложение для паролей, обновленные приложения калькулятора и заметок, и многое другое.

Как установить публичную бета-версию iOS 18

Если вы хотите попробовать новую iOS 18, это сделать довольно просто. Она доступна для всех моделей iPhone, которые поддерживали обновление до iOS 17. Если у вас есть совместимый iPhone, вот как установить первую публичную бета-версию iOS 18.

Перед началом убедитесь, что ваш iPhone заряжен как минимум на 50% и подключен к Wi-Fi. Также рекомендуется сделать резервную копию вашего устройства.

  1. Откройте приложение «Настройки» на вашем iPhone.
  2. Перейдите в раздел «Основные» и выберите «Обновление ПО».
  3. На странице обновления программного обеспечения найдите опцию «Бета-обновления» и откройте её.
  4. Выберите «iOS 18 Public Beta» и вернитесь на страницу обновления ПО.
  5. Ваш iPhone проверит наличие обновлений и предложит вам установить публичную бета-версию iOS 18.
  6. Загрузите и установите обновление как обычно.

Поскольку это значительное обновление операционной системы, процесс может занять некоторое время. Пожалуйста, будьте терпеливы и дайте устройству завершить установку.

Источник — ytechb.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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