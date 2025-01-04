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Вышла лимитированная версия AirPods 4 в честь «Года Змеи»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.01.2025
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Вышла лимитированная версия AirPods 4 в честь «Года Змеи»

Apple выпустила лимитированную серию AirPods 4 в честь «Года Змеи» по китайскому календарю. Эти наушники отличаются от стандартных специальной гравировкой на зарядном чехле в виде змеи, а также особым оформлением коробки. Продажи начались в Китае, Сингапуре, Гонконге и Тайване.

Количество наушников ограничено, каждый покупатель может приобрести не более двух пар. В случае ремонта или замены, в зависимости от наличия, вам могут предоставить стандартные AirPods 4. Функционально же «Змеиные» AirPods идентичны обычным моделям, сохраняя все функции, включая активное шумоподавление и режим прозрачности.

лимитированная серия AirPods 4

Apple также предлагает другие аксессуары в тематике «Года Змеи» от таких брендов, как Belkin, Satechi и Otterbox. Эта лимитированная серия AirPods 4 продаётся по той же цене, что и стандартная модель, и доступна в онлайн-магазинах Apple в указанных регионах.

Выход специального издания AirPods 4 — это традиция Apple, связанная с празднованием Лунного Нового года. В 2024 году компания выпустила специальную версию AirPods Pro в честь «Года Дракона». В данный момент Apple не планирует продавать эту лимитированную версию наушников в других странах. Хотя оставляет за собой право изменить ситуацию в дальнейшем.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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