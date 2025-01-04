Все, что мы знаем о Samsung Galaxy S25 на данный момент

Скоро выйдет новая серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25, и уже сейчас ходят слухи и утечки о том, что нас ждёт. Хотя Samsung старается держать всё в секрете, много информации всё же просочилось в сеть. Ожидается, что презентация состоится 22 января, а продажи начнутся в начале февраля.

Что же нового? В первую очередь, это, конечно же, обновлённое «железо». Речь идёт о новом процессоре — по слухам, это будет Snapdragon 8 Elite для всех моделей (S25, S25+, S25 Ultra), а также улучшенных камерах. Например, Galaxy S25 Ultra, как ожидается, получит 200-мегапиксельную основную камеру. Также предполагается наличие более крупных и ярких дисплеев с улучшенной защитой Corning Gorilla Glass, а у Ultra-версии — более плавные, закругленные края вместо прежних прямых.

Но не только «железо» будет обновлено. Программное обеспечение также претерпевает серьезные изменения. Вместе с серией S25 будет представлен новый интерфейс One UI 7, основанный на Android 15, с большим количеством новых функций и улучшений. Ожидается поддержка беспроводной зарядки Qi2 с магнитными фиксаторами, что позволит использовать магнитные аксессуары, подобно MagSafe у Apple. Более того, говорят о возможной выпуске ультратонкой модели S25 Slim в апреле или позже.

В общем, Samsung Galaxy S25 обещает стать одним из самых мощных и технологичных Android-смартфонов на рынке. Конечно, вся информация пока основана на утечках и слухах, но, судя по всему, нас ждёт действительно интересное обновление. Официальная презентация 22 января прольет свет на все подробности.

Закругленные углы, больше комфорта

Дизайн Samsung Galaxy S25 останется в целом верным фирменному стилю серии, без радикальных изменений. Утечки изображений подтверждают это, хотя и указывают на некоторые важные улучшения внешнего вида и эргономики.

Дизайн Samsung Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra

В частности, Galaxy S25 Ultra, по всей видимости, получит закругленные углы вместо острых, как у модели S24 Ultra. Хотя острые углы и смотрятся стильно, они могут быть неудобны при длительном использовании, впиваясь в руку. Закругленные края S25 Ultra, напротив, должны обеспечить более комфортный хват.

Корпус Galaxy S25 Ultra снова будет выполнен с использованием прочного титана, в отличие от моделей S25 и S25+, которые, предположительно, получат алюминиевую раму. Как и в предыдущих поколениях, флагманская модель Ultra сохранит слот для стилуса S Pen в нижней части корпуса. Как обычно, ожидаются эволюционные, а не революционные изменения в дизайне серии S25, направленные на повышение удобства использования и премиальности ощущений.

Большой и яркий экран

Ожидается, что серия Samsung Galaxy S25, по крайней мере, топовая модель Ultra, получит улучшенный дисплей. Известный инсайдер Ice Universe сообщает, что диагональ экрана S25 Ultra составит 6,86 дюйма, что немного больше, чем 6,8 дюйма у предшественника, S24 Ultra.

Заслуживает внимания тот факт, что, несмотря на увеличение размера экрана, ширина корпуса S25 Ultra уменьшится до 77,6 мм по сравнению с 79 мм у S24 Ultra. Samsung, по всей видимости, добилась этого за счёт уменьшения толщины рамок вокруг экрана до 2,3 мм. В результате, S25 Ultra будет обладать более высоким соотношением экрана к корпусу, что положительно скажется на визуальном восприятии и удобстве использования.

Также предполагается, что базовая модель Galaxy S25 получит чуть больший экран — около 6,36 дюймов, приближаясь по размеру к iPhone 16 Pro. Эти изменения свидетельствуют о стремлении Samsung к оптимизации дизайна и максимальному использованию пространства передней панели.

На этот раз без чипа Exynos

Впервые все модели Samsung Galaxy S25 — включая базовые версии и Plus — получат процессор Snapdragon 8 Gen 3 (Elite). Это касается всех рынков, что является существенным изменением стратегии Samsung. Хотя компания официально это не подтвердила, южнокорейские СМИ сообщают о проблемах с производством собственного чипа Exynos 2500, что вынуждает Samsung использовать чипы Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 3 (Elite) — это высокопроизводительный процессор с мощными CPU и GPU. По результатам различных бенчмарков, он превосходит даже самый быстрый процессор Apple, A18 Bionic, заметно сокращая разрыв в производительности между Android-смартфонами и iPhone.

Ещё одно важное изменение касается объёма оперативной памяти. Сообщается, что Samsung отказывается от версии с 8 ГБ ОЗУ для всей линейки S25. Все модели, предположительно, будут иметь минимум 12 ГБ оперативной памяти, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с Galaxy S24 и обеспечит более плавную и быструю работу смартфонов.

Лучшие камеры

Ожидается улучшение фотовозможностей всей серии Galaxy S25. Согласно последним утечкам, Galaxy S25 Ultra сохранит основной 200-мегапиксельный сенсор, а также 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, идентичные S24 Ultra.

Ключевое обновление камеры S25 Ultra — это новый 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, заменяющий 12-мегапиксельный модуль S24 Ultra. Ожидается, что увеличение разрешения и, предположительно, физических размеров сенсора позволит захватывать больше света, что приведёт к улучшению качества снимков, особенно в условиях низкой освещённости.

Информация о камерах моделей Galaxy S25 и S25+ пока ограничена. На данный момент утечки не указывают на значительные улучшения их фотомодулей по сравнению с предшественниками. Можно предположить, что основное внимание в плане обновления камер сосредоточено на флагманской модели Ultra.

Аккумулятор и зарядка

По имеющимся данным, Samsung не планирует изменений в ёмкости аккумуляторов и скорости проводной зарядки для серии Galaxy S25, включая модель Ultra. Поэтому ожидается, что Galaxy S25 получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки, S25+ — 4900 мАч с 45-ваттной зарядкой, а S25 Ultra — 5000 мАч с 45-ваттной зарядкой.

Однако, для беспроводной зарядки ожидается значительное обновление. Все модели Galaxy S25, по сообщениям, будут поддерживать стандарт Qi2 [citation:41], отсутствующий в серии S24. Инсайдер @chunvn888 сообщает о поддержке профиля EPP Qi2 (без магнита) с максимальной скоростью беспроводной зарядки до 25 Вт, что является существенным улучшением по сравнению с 15-ваттным ограничением в серии S24.

Кроме того, Samsung, как сообщается, разрабатывает новую функцию Battery AI, которая, оптимизируя работу процессора и 5G-модема, должна способствовать увеличению времени автономной работы смартфонов. Это должно компенсировать отсутствие увеличения ёмкости аккумуляторов.

Тонкая модель на подходе

На предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung может представить не три, а четыре модели серии Galaxy S25. Четвертой моделью, предположительно, станет не Galaxy S25 FE, а новый смартфон — Galaxy S25 Slim. Хотя официального подтверждения пока нет, многие эксперты отрасли считают, что Galaxy S25 Slim будет конкурировать с ещё не анонсированным iPhone 17 Air.

Это предположение подкрепляется утекшим баннером Galaxy Unpacked, на котором изображены четыре смартфона Galaxy. Наличие четырёх устройств на баннере усиливает вероятность презентации модели Slim, хотя необходимо дождаться официального подтверждения от Samsung для окончательных выводов.

Дата выхода и цены

Компания Samsung пока не объявила официальную дату релиза серии Galaxy S25. Однако, утекший баннер указывает на вероятность проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2025 22 января, на котором, предположительно, и состоится анонс новых флагманских смартфонов. По предварительным данным, продажи могут начаться 7 февраля.

Точная информация о ценах пока отсутствует. Тем не менее, ряд источников предполагают возможное повышение цен на устройства. Это связывают с ростом стоимости применяемых процессоров Snapdragon 8 Elite (AP) от Qualcomm, цена которых, по сообщениям, увеличилась примерно на 190 долларов. Таким образом, повышение стоимости компонентов может отразиться на конечной цене смартфонов Galaxy S25.